Ylöjärven Ilveksen historiallinen mitali kaatui niukkaan tappioon: "Pelaajat olisivat ansainneet hienosta kaudesta palkinnon”

Miesten futsal-liigan välierissä Akaa Futsal piti finaalihaaveet elossa. Jännitysnäytelmä venyi jatkoajalle.

Aamulehti

Ylöjärven Ilveksen komea kausi naisten futsal-liigassa jäi vaille palkintoa, kun HIFK FS oli pronssiottelussa niukasti parempi ja vei himmeimmät mitalit maalein 3–2 (1–2).

Tällä kaudella Ylöjärven Ilves pääsi ylipäätään ensimmäistä kertaa mukaan pudotuspeleihin.

”Tietysti iso pettymys on kaikilla päällimmäisenä mielessä. Pelaajat ovat pettyneitä ja valmennus on pettynyt pelaajien puolesta. He olisivat ansainneet hienosta kaudesta konkreettisen palkinnon. Pienestä se oli kiinni”, Ylöjärven Ilveksen vastuuvalmentaja Vesa Parviainen sanaili.

Ilves meni pronssiottelussa 2–0-johtoon, mutta helsinkiläiset nousivat kotikentällään rinnalle ja lopulta ohi.

”Meillä oli oikein hyvä ensimmäinen puoliaika, mutta toisen jakson avauskymppi oli hankala. Vastustaja tuli kovaa päälle ja olimme vaikeuksissa.”

Ottelun päätöskympille Ilves sai pelinsä taas paremmin kasaan, mutta maalipaikoissa pallo pomppi suotuisammin HIFK:lle.

”Oma peli meillä katosi hetkeksi toisella jaksolla, mutta muuten pelillisesti oli hyvin tasaista. Siinä se ratkaisu oli. Muita syitä on vaikea löytää. Olisi voinut kääntyä myös toiseen suuntaan, mutta nyt kääntyi näin.”

Parviainen uskoi heti pelin jälkeen, että ajan mittaan pronssipeli kääntyy kuitenkin iloksi.

”Yksittäisen pelin tappio ei poista sitä, mitä tällä kaudella tehty. Osaamme olla siitä ylpeitä.”

Miesten futsal-liigan välierissä Akaa Futsal oli vappuaattona tiukassa paikassa kotonaan, kun Kampuksen Dynamo johti sarjaa jo 2–0 ja finaalipaikkaan riittää kolme voittoa.

Akaalaiset kuitenkin kestivät paineet ja veivät kolmannen kohtaamisen maalein 3–2. Ottelu venyi aina jatkoajalle asti, jota ehdittiin pelata vain 42 sekuntia, kun Dusan Milojevic teki ratkaisuosuman Jussi Nyströmin esityöstä.

KaDy johtaa välieräsarjaa nyt 2–1, ja joukkueet kohtaavat Toijalan monitoimitalossa heti sunnuntaina kello 15.