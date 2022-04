Tyson Fury lopettaa nyrkkeilyuransa

WBC-liiton nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestari Tyson Fury sanoo päättävänsä uransa. Fury kertoi asiasta Piers Morganin TalkTV-haastattelussa keskiviikkoiltana, ja asiasta uutisoi muiden muassa BBC.

”Olen valmis. Jokaisella hyvällä koiralla on oma päivänsä. Kuten suuri roomalainen johtaja sanoi, aina on joku muu jota vastaan otella. Milloin se riittää?” Fury sanoi.

Fury, 33, on otellut ammattilaisena tappioitta 33 kamppailua. Viimeisimmässä ottelussaan viime lauantaina hän tyrmäsi Dillian Whyten Wembeyllä.

”Olen onnellinen, olen terve. Aivoni ovat vielä tallella, pystyn puhumaan, minulla on kaunis vaimo, minulla on kuusi lasta ja läjä mestaruusvöitä. Minulla on rahaa, menestystä, kuuluisuutta, kunniaa. Minkä vuoksi enää tekisin tätä?” Fury luetteli.