Ajon tallin kuskit joutuivat valtavaan joukkokolariin Portugalissa – video näyttää liekkeihin päättyneen onnettomuuden

Alkukausi on ollut vaikea Ajon tallille Moto2-luokassa. Pienemmässä Moto3-luokassa aloitus on ollut parempi.

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan Portugalin osakilpailu päättyi sunnuntaina dramaattisesti suomalaistalli Ajo Motorsportin osalta.

Akaan Toijalasta lähtöisin olevan Aki Ajon tallin molemmat Moto2-luokan kuljettajat Augusto Fernandez ja Pedro Acosta olivat osana valtaisaa joukkokolaria, joka tapahtui kilpailun kahdeksannella kierroksella yllättäen alkaneen sateen vuoksi.

Kuljettaja toisensa jälkeen suistui Portimaon radan kovavauhtisessa kakkosmutkassa radalta. Mukana oli kisan kärkikolmikon kera kaikkiaan 11 kuljettajaa.

Vauhdilla hiekalle liukuneet pyörät törmäilivät toisiinsa, ja yksi voimakas törmäys aiheutti räjähdysmäisen tulipalon.

Kuin ihmeen kaupalla hurjassa joukkokolarissa vältyttiin silti tiettävästi vakavammilta loukkaantumisilta.

Ajon tallin Fernandez ja Acosta eivät kuitenkaan saaneet onnettomuuden jälkeen enää osallistua punaisilla lipuilla keskeytettyyn kisaan, sillä he eivät päässeet palaamaan varikolle sääntöjen vaatiman ajan puitteissa.

”Sää teki viikonlopusta haastavan, mutta sitä se oli kaikille. Koen meidän edistyneen jälleen, ja osakilpailu oli tuottelias ennen kisan kummallista päätöstä. Totta kai olemme pettyneitä, sillä kyseessä ei ollut meidän oma vikamme”, Aki Ajo kommentoi tapahtunutta tallin verkkosivuilla.

Moto3:ssa parempaa menestystä

Täydellinen epäonnistuminen Portugalin viikonloppu ei Ajon tallille ollut, sillä alemmassa Moto3-luokassa Jaume Masia ajoi toiseksi.

Kauden viidestä osakilpailusta toistaiseksi yhden voiton ottanut Masia on Moto3:n MM-pisteissä kolmantena 54 pisteellä, 29 pistettä sarjaa johtavaa Sergio Garciaa perässä.

Moto2:n puolella alkukausi on ollut ennen Portugalin onnettomuuttakin vaikeampi. Fernandez on pisteissä 11:s, Moto3-luokan viime kauden maailmanmestari Acosta vasta 15:s. Toistaiseksi paras sijoitus on Fernandezin nelossija avauskisasta Qatarista.

Ajon talli voitti viime vuonna kuljettajien maailmanmestaruudet sekä Moto2- että Moto3-luokassa.

Pääluokassa MotoGP:ssä Ajo Motorsport ei ole mukana. Viiden osakilpailun jälkeen MM-tilanne on erittäin tasainen: kärkinelikko Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Rins (Suzuki), Aleix Espargaro (Aprilia) ja Enea Bastianini (Gresini) ovat vain kahdeksan pisteen sisällä toisistaan.

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarja palaa tällä kaudella Suomeen ensimmäistä kertaa 40 vuoteen. Kymiringillä ajetaan Suomen MM-osakilpailu 10. heinäkuuta.