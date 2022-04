Ciiran Tähti tuli kuolemanpaikaltakin voittoon Teivossa: ”Se ei pullaile liikaa”

Ciiran Tähti on yksi tämän kesän Forssan kuninkuusravien tammakisan suosikeista.

Viime vuoden Seinäjoen kuninkuusravien kuningatarkisan kakkonen Ciiran Tähti jatkoi voittokulkuaan kylmäveritammojen avoimessa mailin ryhmäajossa Teivossa. Seppo Suurosen tallin suojatti otti tiistai-iltana kolmannen peräkkäisen tolppansa ajalla 24,0a/1 600 metriä vaativalta kuolemapaikalta Kleppe Spödån rinnalta.

”Mailin matkalla kaikilla on kiire koko ajan. Kyllä minä arvasin, että paikka johtavan rinnalla on meille varattu. Hevonen on niin rauhallinen, että sillä pystyy ajamaan mistä vaan. Se ei pullaile liikaa”, muisteli juoksun kulkua Ciiran Tähteä ohjastanut Esa Holopainen.

Seinäjoen kunkkareissa Ciiran Tähti hävisi kuningatarkisan ykköselle Suven Sametille vain 0,4 sekuntia. Suurosen tallin menestyshevonen on yksi tämän kesän Forssan kuninkuusravien tammakisan suosikeista.

Jos on Ciiran Tähden tolpparivi komea, niin sitä se on myös Harri Koivusen tallin Ken’s Carlosilla. Teivossa viisivuotias ruuna otti uransa seitsemännen voiton kahdeksannessa startissa. Tämän kauden neljäs peräkkäinen ykkönen tuli ennätysajalla 15,9a/2 100 metriä koko matkan johdon jälkeen.

”Tosi hieno suoritus hevoselta jälleen kerran. Se rauhoittui matkalla menemään juuri sitä, mitä kuski halusi. Carlosilla on vielä monta sekuntia otettavissa pois ennätyksistä. Tänään ruuna juoksi melkeinpä treenibalanssilla”, kertoi hevosta narutellut Olli Koivunen.

Toto5-pelin muut voittajat olivat kotiradan Antti Veteläisen tallin Listas Minttu ja Risto ”Pappa” Airaksisen Royce Rolls. Yli seitsemänkymppinen Airaksinen on voittanut vuodesta 1967 lähtien vähintään yhden ravilähdön joka vuosi. Viimeisen kohteen vei tappioton Mattilan Eemeli ja oikea rivi palautti 38,29 euroa.