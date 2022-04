Ylöjärven Ilves pääsee taistelemaan historiallisesta mitalista naisten futsal-liigassa

Miesten liigan välierissä Akaa Futsal pelaa vappuviikonloppuna selkä seinää vasten.

Elisa Ilottu (oik.) ja muut Ylöjärven Ilveksen naiset ottivat kotivoiton MuSa Futsalista. Kuva on vuodelta 2020.

Aamulehti

Naisten futsal-liigassa Ylöjärven Ilves pelaa vappuviikonloppuna pronssista. Mitalipeleihin pääsy on seuralta historiallinen saavutus, sillä tätä kevättä ennen Ylöjärven Ilves ei ole yltänyt edes pudotuspeleihin.

Mitä ihmetemppuja Ylöjärvellä on tehty?

”Ei mitään temppuja vaan vuosien työ alkaa kantaa hedelmää. Olemme tiiviillä porukalla vetäneet jo viisi kautta, eikä ole haluttu mitään pikavoittoja hakea, vaan kehitetään hommaa pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Kun tulosta tulee, se tulee nimenomaan omalla tekemisellä. Se on kestävää kehitystä”, vastuuvalmentaja Vesa Parviainen kertoo.

Luonnollisesti mitalipeleihin pääsyllä on Ylöjärven Ilvekselle iso merkitys.

”Ymmärtääkseni ylöjärveläiset joukkueet eivät ole aikuisten palloilulajeissa mitalipelejä aikaisemmin pelanneet.”

Parviaisen mukaan joukkue lähtee jahtaaman mitalia hyvillä mielin, sillä välierätappio MuSa Futsalille on saatu käsiteltyä ja pyyhittyä pois mielestä.

”Meillä on ollut hyvä kausi, joka on mennyt jopa yläkanttiin. Kyllä me ole kiinnostuneita himmeimmästäkin mitalista.”

Parviaisen mukaan välieristä jäi ”ihan ok” maku. Vastassa oli kuitenkin runkosarjan kovin joukkue.

”Emme me ilmaiseksi finaalipaikkaan MuSalle antaneet, vaan he joutuivat tekemään täyden päivätyön. Ja he olivat juuri sen verran parempia, mikä lopputuloskin oli.”

MuSa Futsal meni finaaleihin voitoin 3–1.

Pronssipelissä Ilves saa vastaan HIFK FS:n.

”HIFK on viime kauden hopeajoukkue ja pelannut tällä kaudella vakuuttavasti. Kova haaste se meille on, urheilullinen ja liikkuva joukkue”, Parviainen kuvailee.

Akaalla tiukka paikka

Akaa Futsal on lauantaina tiukassa paikassa miesten futsal-liigan välierissä. Jyväskyläinen Kampuksen Dynamo johtaa sarjaa otteluvoitoin 2–0, ja finaaleihin mennään kolmella voitolla.

Eli Akaan on pakko voittaa pitääkseen finaalitoiveet elossa.

Välieräsarja alkoi viime viikonlopun kahdella kohtaamisella Jyväskylässä ja vappuviikonloppuna isketään yhteen Toijalan monitoimitalolla.

Jyväskylän ensimmäisen kohtaamisen tarkassa puolustuspelissä Akaalle osui avausjakson lopulla synkkä pariminuuttinen, ja kotijoukkue teki kolme pikamaalia. Akaalaiset osoittivat luonnetta ja nousivat toisella jaksolla tasatilanteeseen 3–3.

KaDy kuitenkin syötti katkeraa kalkkia viemällä pelin 4–3 jatko-ottelun maalillaan.

Toinen Jyväskylän kohtaaminen päättyi samoihin lukemiin, tosin sillä kertaa KaDylle riitti varsinainen peliaika.

Tiukoista paikoista Akaalla on tuoretta kokemusta, sillä sen ja Vieska Futsalin puolivälieräsarja oli jännitysnäytelmää alusta loppuun. Kaikki kolme ottelua päättyivät 3–2-kotivoittoihin ja Akaan onneksi kotietu oli Pirkanmaalla eli akaalaiset etenivät välieriin 2–0-otteluvoitoin.

Neljän joukossa Akaa Futsal on nyt kuudetta kertaa peräkkäin.

Miesten liigassa Valkeakosken Mad Maxin taival päättyi jälleen kerran puolivälieriin. Runkosarjan ykkönen FC Kemi oli odotetun kova.

HIFK FS–Ylöjärven Ilves 30.4. klo 13. Akaa Futsal–KaDy 30.4. klo 15.