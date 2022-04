Bayern Münchenille kymmenes peräkkäinen Saksan mestaruus – Dortmund jäi kärkipelissä jalkoihin

Bayern München voitti Borussia Dortmundin kärkikamppailussa 3–1.

Bayern München varmisti lauantaina jalkapallon Saksan Bundesliigan mestaruuden.

Mestaruus on Bayernin miehille jo kymmenes peräkkäinen. Mestaruus varmistui, kun kotijoukkue Bayern voitti Bundesliigan kärkipelissä Borussia Dortmundin 3–1.

Avauspuoliajalla Serge Gnabry ja Robert Lewandowski laukoivat Bayernin 2–0-johtoon. Toisella puoliajalla Dortmund paransi pelaamistaan ja kavensi Emre Canin rangaistuspotkulla. Jamal Musiala laukoi 83. minuutilla maalin edestä päätösnumerot.

Bundesliigan kausi on yhä kesken, mutta Bayernin etumatka on niin suuri, etteivät muut voi saada sitä kiinni. Bayernilla on 75 pistettä ja toisena olevalla Dortmundilla 63 pistettä, kun molemmilla on kolme ottelua jäljellä.

Kolmantena on suomalaismaalivahti Lukas Hradeckyn edustama Bayer Leverkusen, joka voitti lauantaina vieraissa Greuther Fürthin 4–1.