Kooveen sarjapaikka Mestiksessä on nyt teoriassakin varma – Huojentunut päävalmentaja: ”Voitto ja sarjapaikka olivat tärkeitä”

Koovee varmisti sarjapaikkansa Mestiksessä, kun se murjoi D-Kiekon kotikentällään 7–1.

Miikka Kuusela oli lauantaina huojentunut valmentaja, sillä Koovee varmisti teoriassakin sarjapaikkansa ensi kaudeksi Mestikseen.

Koovee voitti karsintasarjan toiseksi viimeisessä ottelussaan Jyväskylän D-Kiekon selvin numeroin 7–1.

”Panos ennen ottelua oli iso. Ottelun alku oli tärkeä. Kun saimme maalit kahdesta ensimmäisestä ylivoimatilanteesta, se helpotti todella paljon. Joukkueessa on paljon nuoria pelaajia, niin voitto ja sarjapaikka olivat tärkeitä”, Kuusela korosti.

Kokenut Janne Seppänen teki ensimmäisen maalin, Santeri Sillanpää toisen. Maali oli Sillanpäälle jo viides karsintasarjassa.

Nikolai Hakalan 3–0-maali tiesi vieraille lopun alkua. Seppäsen saldo oli lopulta 2+1=3 pistettä.

”Tasoeroa Mestiksen ja Suomi-sarjan joukkueen välillä on varmasti. Itse olen sitä mieltä, että kiekon pudotessa jäähän ensi kerran tilanne on 0–0. Tasoero täytyy sitten todistaa jäällä”, Kuusela sanoi.

D-Kiekon manageri Timo Niemi ei ottelun jälkeen kuulostanut puhelimessa erityisen murheelliselta, vaikka nousumahdollisuus kariutuikin.

”Oli hienoa päästä edes pelaamaan koronatauon jälkeen noususta.”

”Karsintasarja oli minun ja pelaajien mielestä hyvä. Pelaajat pääsivät mittaamaan omaa tasoansa Mestikseen ja näkivät, missä pitää kehittyä”, Niemi kommentoi.

Kaikki neljä Mestiksen seuraa varmistivat lopulta helposti sarjapaikkansa ensi kaudeksi. Ainakin pelillisesti, vaikka SaPKon talousvaikeuksista onkin ollut huhuja. SaPKo kuitenkin voitti Peliitat lauantaina.

Heinolalaisjoukkue Peliitat on Kooveen viimeinen vastustaja ensi keskiviikkona.

”Se on mittari siitä, miten joukkue pystyy pelata niin sanotun merkityksettömän ottelun. Pitkä kausi on varmasti mukava päättää voittoon”, Kuusela arvioi.

Kooveen yleisökeskiarvo karsintasarjassa oli 186 katsojaa Hakametsässä. Kuudesta joukkueesta paras luku oli JHT:n 380, eli sarjassa ei todellakaan vietetty yleisöjuhlia.

D-Kiekko on voittanut yhden ottelun jatkoajalla ja sillä on neljä pistettä. JHT:lla on 7 ja Kooveella 12 pistettä.