Teemu "Härski" Hartikainen huudatti Kuopion kiekkoyleisöä 12 vuoden tauon jälkeen: "Oli halu tehdä maali tänään"

Leijonat voitti Norjan niukasti 2–1.

STT

Suomen ja Norjan välinen jääkiekon miesten harjoitusmaaottelu Kuopiossa sai sellaisen loppuratkaisun, jota savolainen kiekkoyleisö oli etukäteen toivonut.

Suomen 2–1-voittoon päättyneen kamppailun ratkaisijaksi nousi Kuopion oma poika Teemu Hartikainen, joka runnoi päätöserän alkupuolella ratkaisuosuman Norjan verkkoon.

”Oli siinä halu tehdä maali tänään, ei voi kieltää. Ratkaiseva voittomaali vielä, niin hyvältähän se tuntui”, KalPa-kasvatti Hartikainen tunnelmoi.

Edellisen kerran "Härski" Hartikainen oli tositoimissa Niiralan jäällä keväällä 2010 KalPan paidassa. 12 vuoden tauon jälkeinen paluu vanhaan kotikaukaloon nosti miehen fiilikset normaalia korkeammalle.

”Kyllähän se kivalle tuntui. Paljon on hyviä muistoja täältä, joten kyllä tämä hiukan spesiaali maaottelu oli. En olisi toki silloin vuosia sitten ajatellut, että seuraavan kerran tulen vasta 12 vuoden päästä maajoukkuepaidassa tänne pelaamaan”, Hartikainen hymähti.

Suomella alussa paikkoja

Leijonien taisteluhenki oli alussa tapissa, ja joukkue loi heti avauserässä puolen tusinaa laadukasta maalipaikkaa ja hallitsi kenttätapahtumia selvästi.

Hiukan paremmalla tehokkuudella Suomi olisi voinut naulata pelin jo avauserässä, mutta maalit jäivät yhteen.

Avausmaali näki päivänvalon ajassa 13.04, kun kiekko ajautui maalinedustalta Arttu Pellille, joka ampui Suomen 1–0-johtoon. HPK-puolustajalle maali oli maajoukkueuran ensimmäinen.

Toisen erän kulkua määrittelivät useat jäähyt. Suomelle tarjoutui erän aikana kolme ylivoimatilaisuutta, mutta maalit uupuivat. Toinen ylivoimapeli koitui vieläpä Leijonien kohtaloksi, kun kiekonmenetys siivitti Norjan Mathias Trettenesin läpiajoon alivoiman juuri päättyessä.

Trettenes veivasi Suomen maalia vartioineen Frans Tuohimaan jäihin ja viimeisteli komeasti 1–1-tasoituksen.

”Oltiin selvästi parempi joukkue tänään, mutta oltiin vaan vähän tehottomia. Alku oli tosi jämäkkä, mutta ylivoimalla ei saatu tulosta, ja se meni vähän kiekon siirtelyksi”, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen mietti.

MM-valmistautuminen jatkuu EHT-peleillä

Päätöserässä ratkaisun iski Hartikainen, joka pyöräytti maalin edustalle pomppineen irtokiekon jämäkästi verkkoon. Syötöt kirjauttivat Jere Innala ja Eemil Erholtz.

”Kolmannen erän voitto jälleen. Kun pelejä ratkotaan, aika kovia me silloin ollaan”, Jalonen kiitteli omiaan.

Leijonilla on edessään vielä Tshekin ja Ruotsin isännöimät EHT-turnaukset ennen 13. toukokuuta alkavia MM-kotikisoja. Neljästä valmistavasta pelistä on nyt neljä voittoa.

”Isoin juttu on se, että on pystytty voittamaan näitä tiukkoja pelejä. Se on hyvä merkki”, Jalonen summasi.