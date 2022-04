Ilves-vahti Anni Keisala siirtyy Ruotsin liigaan

Aamulehti

Ilveksen naisten kiekkoliigajoukkueen ja Suomen maajoukkueen luottomaalivahti Anni Keisala jättää kotimaan kaukalon ja siirtyy ensi kaudeksi Ruotsin liigaan. Uusi seura on HV71.

Seura tiedotti asiasta torstaina.

”Olen pelannut koko urani Suomessa ja nyt on aika mennä eteenpäin. Olen kuullut paljon hyvää joukkueesta ja olen varma, että pääsen kehittymään sekä pelaajana että ihmisenä. Toivon, että voin osaltani vaikuttaa siihen, että HV71:stä tulee voittava joukkue”, Keisala muotoili asian seuran tiedotteessa.

Keisala nousi kansainväliseen tietoisuuteen vuoden 2021 MM-kisoissa. Loistavat otteet Suomen maalilla toivat nimityksen kisojen parhaaksi maalivahdiksi.

Pekingin olympialaisissa Keisala oli torjuntavastuussa yhtä vaille kaikissa Suomen otteluissa. Naisten olympiaturnaus päättyi pronssijuhliin.

”Keisala on maalivahtina ehdottomasti huippuluokkaa ja hänellä on kokemusta isoista otteluista. Hänellä on luontaista voittajan vaistoa, joka tarttuu myös joukkuekavereihin, HV71:n urheilujohtaja Jenni Asserholt hehkutti.

Keisala, 25, on Ilveksen ohella pelannut Lohjalla, Kuortaneella, Kärpissä ja JYPissä.

