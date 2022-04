LP Kangasala onnistui venyttämään finaalisarjaa ainakin yhdellä ottelulla. Kuudes finaali pelataan perjantaina Kangasalla.

Päävalmentaja Arttu Keränen sai yhdessä yössä ladattua Kuusamossa majoittuneen LP Kangasalan naisten lentopallojoukkueen täyteen taistelutahtoa. Lopulta joukkue kukisti lievänä suosikkina viidenteen loppuotteluun lähteneen Kuusamon Pallo-Karhut erin 3–1.

Otteluvoitot ovat nyt Kuusamolle 3–2.

”Tiistain tappio ei näkynyt minään lamaantumisena, päinvastoin. Joukkue sisuuntui ja halusi näyttää miten pelataan”, sanoi Keränen.

Seuraavan kerran mestaruus on PaKalle katkolla perjantaina Kangasalan kotisalissa, mutta keskiviikon ilmeellä pelatessaan toista vierasvoittoa ei olisi luvassa.

Ronja Heikkiniemi oli tiistain ottelun tavoin vieraiden tehokkain. Hän ei tehnyt ainuttakaan hyökkäysvirhettä. Eniten tasoaan nosti hakkuri Gabriela Da Silva, jonka tehoprosentti oli Heikkiniemen tavoin yli 50, mikä on paljon hakkurille.

”Muutimme passien jakaumaa, ja jos tiistaina oli kaksi laituria hyvillä tehoilla, niin nyt luku oli kolme”, Keränen kommentoi.

Kuusamo joutui antamaan tasoitusta, sillä joukkueen ykköspassari ja edellisessä Kangasalalla pelatussa ottelussa peräti 11 pistettä tehnytkin Jalissa Trotter ei pystynyt pelaamaan. Venla Huurne teki varmasti parhaansa, mutta passarin vaihtuminen ei voinut olla vaikuttamatta Kuusamon peliin.

Hämmentävä kakkoserä

Ottelun erikoisuuksiin kuului toinen erä, sen LP Kangasala voitti tyrmäävin lukemin 25–6. Emmi Jalosella oli erässä kaksikin pitkää syöttöputkea. Erän jälkeen Kangasala johti torjuntapisteissä 11–2.

”Kun erä lähti menemään Kuusamon kannalta heikosti, niin se ei pystynyt lainkaan kääntämään kurssiaan. Hyökkäys­prosenttimme oli erässä 70, mikä on naisissa huikea lukema. Torjunta ja puolustus olivat todella loistavalla tasolla siinä erässä”, Keränen iloitsi.

Pitkä erätauko muuttaa usein voimasuhteita, mutta nyt LP Kangasala voitti myös seuraavat erät. Toki ne olivat paljon tiukempia kuin tilastollisesti harvinainen toinen erä.

Vieraat johtivat kolmatta erää lähes koko ajan. Pallo-Karhut tuli tasoihin tilanteessa 21-21, mutta vieraiden kantti ei tällä kertaa pettänyt. Heikkiniemi sijoitti eräpallossa pallon keskelle kenttää ja piste oli siinä vaiheessa ottelua hänelle 17:s, Da Silvalla oli kolmen erän jälkeen koossa 16 pistettä.

LP Kangasala voitti ottelun torjuntapisteet lopulta murskaavasti 12–4. Hyökkäysvirheitä se teki kaikkiaan 12, kun Pallo-Karhujen vastaava luku oli 26.

Kokemus näkyi LP Kangasalan joukkueen pelissä. Vaikka Pallo-Karhut voitti runkosarjan ja tammikuussa Suomen cupin, niin sillä on vähemmän kokeneita pelaajia. Orivedelläkin paljon pelannut libero Sanna Häkkinen on sen kokenein pelaaja: menossa on 14:s kausi.

Mutta ei Häkkinenkään ole ainakaan vielä voittanut mestaruutta, eikä kenelläkään Kuusamon pelaajalla sellaista ole. LP Kangasalan joukkueesta Heikkiniemellä on kaksi mestaruutta Salon vuosilta 2015 ja 2017. Passari Katja Kylmäahokin on juhlinut kerran.