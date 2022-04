Parvelan Retulla näyttävä paluu radoille, seuraavaksi edessä Finlandia-viikonloppu

Viime vuoden hevosen, Parvelan Retun, paluu raviradoille sujui näyttävästi. Vaikka Antti Ala-Rantalan Nylandilla oli viimeisellä takasuoralla reilu johto, Hannu Torvisen ohjastama Retu imi sen kiinni 20,0-vauhtisella viimeisen 700 metrin loppukirillä. Orin uran 39. voitto tuli ajalla 23,1/2 140 metriä.

”Hevonen oli paineissaan, mutta rauhoittui. Ekan tonnin jälkeen se oli todella asiallinen. Antti lähti ajamaan kovaa karkuun. Ori otti eron hienosti kiinni ja meni helposti ohi”, Torvinen kehui ajokkiaan.

Valmentaja Petri Laineen suojatin ura on häikäisevä. Retu on voittanut 42 lähdöstä 39, ollut kahdesti toinen ja kerran kolmas. Rahaa on kertynyt palkintotilille reilut 440 000 euroa.

”Jos hevonen on terve, se juoksee seuraavan kerran Finlandia-viikonloppuna Vermossa. Siellä olisi kaksikin sopivaa lähtöä. Teivossa Retulla oli takana vielä honkkikengät”, oriveteläinen Laine kertoi.

Lämminveristen illan kovimmassa lähdössä, 1 600 metrin ryhmässä, kaasu oli pohjassa alusta loppuun asti. Kun Santtu Raitalan Dickson Shadow aloitti kolmeatoista ja lopetti 12,0-vauhtia, rinnalla juossut Troopers ei päässyt ohi urheasta esityksestä huolimatta. Viiden kuukauden tauolta radoille palannut Raitalan ajokki juoksi Teivossa uuden ennätyksensä 12,1a/1 600 metriä.

”Hevonen oli hiitannut viime viikolla hyvin. Sen perusteella osasimme odottaa ruunalta kunnon panosta. Vielä loppukurviin mennessä mietin, että kumpi meistä voittaa vai joku muu. Dickson sai kuitenkin pienen etumatkan ja piti sen lähdöstä maaliin”, Raitala kommentoi Tapio Mäki-Tulokkaan tallin hevosen esitystä.

Jos oli Dickson Shadowin lopetus näyttävä, sitä se oli Juha-Pekka Ahosen Mr Reddingtonillakin. Viisivuotias ruuna tuli viimeisen puolikkaan yhtätoista ja juoksi oman ennätyksensä 15,2a/2 100 metriä pitkän tauon jälkeen.

”Hevonen oli sopivan latautunut. Siksi se lähti kunnolla ja kiihdytti vain 50 metriä. Sen jälkeen ruuna nosti korvat pystyyn. Lopussa testasin vähän ja laskin pätkän kovaa”, Ahonen kertoi.

Illan Toto5-pelin kaksi muuta voittajaa olivat Rahajamatch ja yllättäjä Angeliina. Oikea rivi palautti 153,00 euroa.