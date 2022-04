Turussa tulossa hurja MM-finaalitason keihäskisa: Olympiavoittaja Chopra kohtaa maailmanmestari Vetterin

Intialainen Neeraj Chopra ei ole kilpaillut sitten Tokion olympiakisojen, jossa hän voitti olympiakultaa.

Miesten keihäänheitto nousee jälleen yhdeksi yleisurheilun Paavo Nurmi Gamesien päälajiksi kesäkuussa.

Kilpailuun ovat varmistaneet tulonsa viime kesän keihään olympiavoittaja Neeraj Chopra ja kaksinkertainen maailmanmestari Johannes Vetter, joka epäonnistui dramaattisesti Tokiossa, kun heittoalusta mureni hänen jalkojensa alla.

”Luvassa on MM-finaalitason kilpailu”, PNG:n urheilijahankinnoista vastaava Arttu Salonen sanoo.

Kisajärjestäjät neuvottelevat myös vuoden 2018 olympiavoittajan Thomas Röhlerin ja EM-mitalistin Andreas Hofmannin kanssa. Turkuun haetaan myös Suomen parhaimmistoa Lassi Etelätalon johdolla.

Intialainen Chopra nousi Tokiossa keihään yllätysvoittajaksi tuloksella 87,58. Chopra on Intian ensimmäinen yleisurheilun olympiavoittaja.

”Chopra ei Tokion olympialaisten jälkeen enää kilpailut, joten Vetterin ja Chopran kuluvan kauden kohtaamisissa on varmasti hieno jännite”, Salonen arvioi.

Saksalainen Vetter heitti Turussa toissa vuonna 91,49. Viime kesänä Marcin Krukowski heitti Puolan ennätyksen 89,55, Salonen muistuttaa.

Turussa nähdään myös Grenadan Anderson Peters, joka voitti maailmanmestaruuden Dohassa 2019. Hän on jo aloittanut kilpailukautensa tuloksella 84,26.

Paavo Nurmi Games on vakiinnuttanut paikkansa Kansainvälisen yleisurheiluliiton Continental Tour -kilpailusarjan Kultaisessa liigassa. Se näkyy urheilijoiden kiinnostuksessa.

”Turun kilpailulla on hyvä maine. Imua on ja tarjouksia tulee. Aineksia on kovatasoisimpaan kilpailuun, mitä kilpailun historiassa on nähty, mutta töitä täytyy tehdä, sillä kesäkuun alussa kilpailuja on paljon”, Salonen sanoo.

Lisää Paavo Nurmi Gamesin kärkinimiä julkistetaan huhtikuun lopulla ja toukokuun alussa.