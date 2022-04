Tappara hakee Kouvolasta kolmatta kiinnitystä SM-liigan finaalipaikkaan.

Veli-Matti Savinainen on paukuttanut jo viisi pudotuspeliosumaa. Maanantai-illan maali syntyi painavalla rystyvedolla. Se aiheutti parranpärinää KooKoon leirissä.

KooKoo on tehnyt odotetun ratkaisun tämän illan neljänteen välieräkamppailuun Tapparaa vastaan.

Tshekkivahti Nick Malik palaa kouvolalaisjoukkueen tolppien väliin yhden ottelun huilin jälkeen.

Malik keräsi vuolaita kehuja, kun KooKoo kaatoi Jukurit puolivälieräsarjassa. Välierissä kiekko ei ole tarttunut enää samaan malliin, kuten torjuntaprosentitkin kertovat: ensimmäisessä pelissä 88,00 ja toisessa 84,38.

Malikia tuurannut Oskari Setänen pelasi maanantaina kelpo ottelun, mutta tämä ei riittänyt. KooKoo ei pystynyt kaappaamaan Nokia-areenasta himoitsemaansa saalista.

Kokenut torjuja ei ole juuri nyt voittava veskari. KooKoo on hävinnyt kuusi ottelua putkeen, kun Setänen on vartioinut maalia. Näistä neljä osui runkosarjan loppuun. Jatkeeksi on tullut kaksi pudotuspelitappiota.

Tappara on tehnyt yhden miehistömuutoksen maanantain voitokkaan kamppailun jälkeen. Topi Rönni on nostettu ylimääräiseksi hyökkääjäksi Charles Bertrandin sijaan.

Vasta 17-vuotias Rönni kirjaa nyt uransa ensimmäisen miesten pudotuspelin.

Tappara lähtee illan kamppailuun johtotilanteesta 2–1 ja pyrkii saamaan välieräsarjan katkolle kotiyleisön eteen torstai-illaksi.

Neljäs välieräkamppailu alkaa tänään klo 18.30 Kouvolassa. Aamulehti seuraa tapahtumia erillisessä jutussa.

Tapparan kokoonpano:

Anton Levtchi–Tyler Morley–Waltteri Merelä

Veli-Matti Savinainen–Patrik Virta–Kristian Kuusela

Kristian Tanus–Kyle Platzer–Jukka Peltola

Joona Luoto–Otto Rauhala–Petteri Puhakka

Topi Rönni

Brady Austin–Mikael Seppälä

Otto Leskinen–Casimir Jürgens

Veli-Matti Vittasmäki–Tomas Hamara

Christian Heljanko (Janis Kalnins)