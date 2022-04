Pyrinnön ja BC Nokian Korisliiga-kaudet muistetaan jossittelun kausina – Pyrinnön tärkein sopimus on allekirjoitettu

Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen jatkaa Tampereella, vaikka SM-mitali karkasi käsistä. BC Nokian suhteen tärkein kysymys kuuluu: mitä tekee Antero Lehto?

Pirkanmaalainen miesten Korisliigan kausi on paketissa. Se tullaan muistamaan suurena jossittelun kautena, minkä pääsyy on koronaviruksessa.

Tampereen Pyrintö oli ylemmän jatkosarjan päätteeksi kuudes ja hävisi Salon Vilppaalle puolivälierissä. Vielä maaliskuun alussa näytti siltä, että Pyrintö taistelisi kotiedusta ja vaikka se olisi silloin kohdannut kuumaan vireeseen päässeen Vilppaan, hallitsevan mestarin, niin se olisi ollut lähellä tiukan sarjan voittoa. Tammikuun lopulla tullut vierasvoitto Salohallista oli todiste siitä.

Pyrinnön kausi kääntyi syksyn vaikeuksista nousuun 8. joulukuuta Kotkan KTP-Basketia vastaan. Tuolloin Pyrintö esitteli yhdeksi Korisliigan parhaista korintekijöistä osoittautuneen Ike Smithin kotiyleisölleen ja vaihtoi puolustuskonseptiaan paikasta mieheen.

Smith toi Osku Heinosen rinnalle toisen tulivoimaisen korintekijän pönkittämään tamperelaisten hyökkäystä. Pyrinnön aktiivinen, vaihtava miespuolustus alkoi puolestaan nopeasti purra ja vastustajien hyökkäykset kuivuivat kokoon punavalkoisia vastaan.

Pyrintö voitti 8. joulukuuta alkaen seuraavasta 12 pelistään yhdeksän ja nousi hätyyttelemään kärkisijoja. Kaikki pysähtyi kuin seinään, kun koronavirus aloitti toisen kierroksensa Pyrinnön riveissä. Kun energiaan ja aktiivisuuteen pohjautuva pelisysteemi on toteutettavana joukkueella, josta puuttuu alituiseen viisikollinen miehiä, niin joukkue ei enää olekaan niin energinen ja aktiivinen.

Tätä syöksykierrettä Miikka Sopasen valmennus ei saanut ymmärrettävistä syistä pysäytettyä, eikä SM-mitali ollut Pyrinnölle enää pudotuspelien alla realismia.

BC Nokian tarinassa oli paljon samaa kuin paikalliskilpailijallaan. Keltamustat hankkivat syksyn edettyä riveihinsä laatupelurit Justin Piercen ja Steven Haneyn, minkä avulla BC Nokia voitti marraskuun puolesta välistä helmikuun alkuun kahdeksan ottelua häviten vain kolmesti.

Kun muu liiga sairasti koronan vuodenvaihteessa, BC Nokiaan tauti iski vasta runkosarjan lopun häämöttäessä, eikä sarjaa tällöin enää lyöty tauolle. Pahasti vajaamiehinen BC Nokia jäi lopulta yhden voiton päähän ylemmästä jatkosarjasta. Alemmassa jatkosarjassa BC Nokian bensatankki oli täysin tyhjä, eikä joukkue onnistunut vastaamaan päävalmentaja Greg Gibsonin korkeaan vaatimustasoon. Jos tankki on tyhjä, auto ei liiku eteenpäin, vaikka kaasupoljinta hakkaisi lattiasta läpi.

Lopulta nokialaisten pudotuspelipaikkakin lipesi käsistä yhden voiton marginaalilla.

Sopanen jatkaa, entäs Lehto?

Pyrinnön kausi ei jättänyt jälkeensä viime kauden kaltaisia huimia kotimaisia yksilötarinoita, eivätkä yhdysvaltalaishankinnatkaan osuneet samaan tapaan.

Kapteeniksi nimetty Osku Heinonen oli edelleen Korisliigan parhaita kotimaisia pelaajia. Hänestä Pyrinnön on syytä pitää kiinni kaikin laillisin keinoin. Muista kotimaisista hahmoista Lassi Kilpinen ei kyennyt jatkamaan viime kauden kehittyneellä tasollaan. Tomas Pihlajamäki ja Valtteri Leppänen olivat mahtavan ärhäköitä puolustuspäässä, mutta hyökkäyspäässä askelta eteenpäin ei nähty.

Aamulehden saamien tietojen mukaan Miikka Sopanen jatkaa Pyrinnön peräsimessä. Jatkosopimusta ei ole vielä julkistettu. Sopanen on osoittanut kahdella kaudellaan Pyrinnössä kuuluvansa Korisliigan kärkipään valmentajiin. Hän saa joukkueen pelaamaan yhteen, on taktisesti monipuolinen ja on sielultaan pyrintöläinen. Erinomainen valinta Pyrinnöltä ja tulevaa kautta silmällä pitäen tärkein ilouutinen.

BC Nokian tilanne on valmennuksen osalta yhtä valoisa. Gibson, yksi Korisliigan parhaista valmentajista, jatkaa Nokialla ja lähellä Pirkkalassa sijaitsevaa kotiaan.

Pelaajiston suhteen isoin kysymys kuuluu: jatkaako kaiken nähnyt konkari Antero Lehto? Lehto, 38, alkoi päästä vauhtiin talvella, kunnes koronavirus iski, eikä Pispalan sälli tästä enää täyteen kuntoon toipunut.

BC Nokian kokoonpano oli aavistuksen tasapaksu, eikä kovinkaan atleettinen. Puerto Ricon levypallorohmu Arnaldo Toro jäi sentään ikuisiksi ajoiksi nokialaisten mieleen asenteellaan. Ja kenties Suomi-koriksen lupauksiin kuuluvan Max Besselinkin iso vastuu Nokialla poikii vielä hedelmää tulevaisuuteen.