Classic oli murskaava – Janne Lamminen lähetti terveiset suutaan soittaneelle TPS-hyökkääjälle

Classic otti vakuuttavan voiton TPS:stä ja siirtyi välieräsarjassa 2–1-johtoon.

Aamulehti

Murskaavaa ylivoimaa. Perjantai-iltana oli vaikea uskoa, että Lempäälässä taisteli kaksi joukkuetta miesten salibandyliigan finaalipaikasta. Tampereen Classic ei antanut TPS:lle pienintäkään mahdollisuutta, vaan voitti kolmannen välierän vakuuttavin lukemin 10–2 (3–1, 4–0, 3–1).

Classic siirtyi sarjassa 2–1-johtoon. Finaalipaikka irtoaa neljällä voitolla. Joukkueet kohtaavat seuraavaksi Turussa sunnuntaina.

Classicin päävalmentaja Samu Kuitunen lupasi edellisen ottelun jälkeen, että joukkue parantaa varmasti. Tamperelaisnippu pelasi toisessa välierässä hämmentävän lepsusti ja päästi peräti kymmenen maalia.

Joukkue totisesti nosti tasoaan. Voittolukemat kuvaavat hyvin joukkueiden tasoeroa perjantain kamppailussa.

”Aistin heti alkulämmittelyssä, että joukkue on tänään vähän eri ilmeellä mukana pelissä”, puolustaja Janne Lamminen sanoi.

Ville Lastikka vankisti asemiaan pudotuspelien pistepörssin kärjessä.

Ottelu alkoi ratketa toisen erän alussa, kun Classic meni Ville Lastikan maalilla 5–1-johtoon 23 minuutin pelin jälkeen.

Murskavoitto ja tapa, jolla se tuli, vahvistivat, että toinen välierä oli tamperelaisilta työtapaturma. Juna on taas raiteillaan. Classic hallitsi pallollista peliä, iski tehokkaasti ja piti TPS:n kaukana parhailta maalipaikoilta.

Lassi Toriseva oli Classicin maalilla pitkiä pätkiä lähes työtön. TPS:n ykköstähdet jäivät täysin pimentoon.

Lamminen ei äkkiseltään edes muistanut, milloin viimeksi hänen joukkueensa on pelannut yhtä vakuuttavan ottelun tässä vaiheessa kautta.

”Mutta eipä niillä edellisillä voitoilla ole mitään merkitystä.”

Classicin vire tiivistyi hyvin 4–1-maalissa. Konkaripakkipari Lamminen–Juha Kivilehto nousi hyökkäyksen kärkeen. Kivilehto tarjoili ja Lamminen kiskaisi pallon ohi Oskari Fäldenin.

”Itseluottamus ja nautinto huokuivat koko pelin ajan. Kun on henkilökemiat viisikon sisällä kunnossa, niin tuollaisia on helppo toteuttaa. Tiedämme, että jos joku liikkuu toiseen suuntaan, niin mihin pitää itse mennä. Vanha kettu sitten omalla pelisilmällään löytää tuollaiset juonikkaat syötöt, joista on kiva laittaa sisään”, Lamminen hehkutti.

Oman mausteensa otteluun toivat TPS-hyökkääjä Eero Jalon kommentit edellisen ottelun jälkeen. Jalo syytti tamperelaispelaajia kaatuilusta ja sukeltelusta.

”Onneksi tunnen yhden äijän, joka myy kiviä täällä Turun alueella. Varmaan täytyy ottaa toinen bussillinen niitä Tampereelle mukaan, että nuo pysyvät kentän puolella. Hirveän näköistä tuo hyppiminen”, Jalo sanoi Ruudun lähetyksessä.

Kommentit saavuttivat myös Classicin joukkueen ja tamperelaisfanit. Katsomosta huudeltiin kiviä useampaan kertaan TPS:n pelaajille.

”Päävalmentajan kanssa siitä puhuin. Antaa heidän provota, jos he saavat sillä jotain itseluottamusta ja henkeä. Me toteutamme omaa juttuamme. Tiedämme, että me emme ole ikinä sellaista (sukeltelua) harrastaneet”, Janne Lamminen sanoi.

Jalo iski toisessa välierässä kolme maalia. Perjantaina hän jäi pisteittä ja sai synkän tehotilaston –4.

Classicin ”kosto” oli siis makoisa?

”Se oli hyvä. Me vastaamme kuittailuun omalla pelillä.”

Classic onnistui laajalla rintamalla. Albert Koskinen ja Ville Lastikka keräsivät pisteet 2+1. Lastikka johtaa pudotuspelien pistepörssiä ylivoimaisesti. Hän on kerännyt seitsemässä ottelussa hurjat tehot 13+10=23.