Petteri Molenius on Tampereen Pyrinnön koripallonaisten uusi päävalmentaja

Aamulehti

Petteri Molenius on Tampereen Pyrinnön naisten edustusjoukkueen uusi päävalmentaja. Seura kertoi valmentajasopimuksesta keskiviikkona 6. huhtikuuta.

Kuluneella kaudella Pyrinnön edustusjoukkue pelasi naisten Korisliigaa, jossa joukkue voitti yhden 26:sta ottelustaan, jääden sarjassa viimeiseksi.

Kaksi viimeisintä kautta Molenius on toiminut Pyrinnössä alle 17- ja 19-vuotiaiden naisten päävalmentajana sekä tämän naisten edustusjoukkueen ja erityisesti 1. divisioonaa pelaavan akatemiajoukkueen valmentajana.

”Tämä on upea haaste, jonka otan innostuneena ja kiitollisena vastaan. On hienoa päästä jatkamaan pyrintöläisen nais- ja tyttökoripallon tekemistä seuran terävimmässä kärjessä. Kuluneet kaksi kautta eivät ole olleet naisten edustusjoukkueelle helppoja, mutta tarkempien analyysien ja arvioiden aika tulee vasta kauden jälkeen, sillä meillä on vielä tärkeitä otteluita jäljellä”, Molenius kommentoi seuran tiedotteessa.

Pyrinnön naisten liigakausi päättyi maaliskuussa runkosarjan viimeiseen sijaan ja sarjapaikan menettämiseen, mutta Pyrinnön akatemialla on vielä edessä 1. divisioonan pudotuspelit.