Naisten huippukilpailujen palkintorahat ovat lisääntyneet roimasti – Matilda Castren sai siitä osansa kauden ensimmäisessä major-turnauksessa

Lyönnin parempi tulos olisi tuonut Matilda Castrenille uran parhaan arvokilpailusijoituksen.

Matilda Castren sai sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa päätökseen golfin ammattilaisuransa kuudennen major-turnauksen. Sijoitus oli hänelle ennestään tuttua tasoa.

Castren jakoi 25. sijaa Kalifornian Rancho Miragessa pelatussa Chevron Championshipissä, joka on vuoden ensimmäinen naisten arvokilpailu.

Naisten major-kilpailuja on vuosittain viisi, ja Castren on nyt kilpaillut niistä jokaisessa vähintään kerran.

Viidesti hän on päätynyt jakamaan sijoja 19–30, ja kerran tuloksena on ollut karsiutuminen viikonlopun kierroksilta.

Paras sijoitus 19:s on peräisin viime vuodelta Euroopan toisesta majorista, Ranskassa pelattavasta Evian Championshipistä.

Nyt sijoitusennätyksen parantaminen jäi lyönnin päähän. Castrenin yhteistulos Mission Hillsin kentällä oli –4 (71+69+75+69). Lyönnin parempi tulos olisi oikeuttanut jakamaan 17. sijaa.

Epäonnistumisen kolmannen kierroksen loppupuolella pudottivat Castrenin voittokamppailusta. Castren oli tyytyväinen viimeiseen kierrokseensa.

”Tänään oli paljon parempi päivä kuin eilen. Koko kierros oli aika vakaata. Pari missiä, joista tuli bogi, muuten ihan hyvää peliä. Viimeisen reiän birdie tuntui hyvältä”, Castren sanoi tiedotteessa.

Tällä kaudella Castren ei ole vielä löytänyt samanlaista huippuvirettä, joka hänellä oli muun muassa kaksi voittoa ja yhden kakkossijan tuoneella viime kaudella.

Takana on nyt kuusi kilpailua. Avauksessa tammikuussa irtosi lupaavasti kymmenes sija, mutta sen jälkeen tuli 30. ja 58. sijat sekä kaksi karsiutumista.

”Kiva oli pelata kaikki neljä kierrosta. Varsinkin kun ensimmäisen kerran olin täällä, niin olen tyytyväinen, vaikka ei ollut mitään huippupeliä. Paljon oli hyviä lyöntejä ja birdiejä tuli mukavasti”, Castren summasi tuoreinta kisaa, jonka voitti Yhdysvaltojen Jennifer Kupcho.

Palkintorahat ovat lisääntyneet huomattavasti naisten pääkiertueilla viime vuosina.

Esimerkiksi viidessä major-kilpailussa jaetaan tänä vuonna palkintorahaa yhteensä 30,8 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria eli lähes 28 miljoonaa euroa. US Openissa jaossa on peräti kymmenen miljoonaa dollaria.

Naisten Euroopan-kiertue (LET) jää palkintorahoissa kauas LPGA:n taakse, mutta kehitystä on tapahtunut sielläkin. LET:n koko kauden palkintosumma 31 kilpailussa on 24,5 miljoonaa euroa. Nousua viime vuodesta on 4,5 miljoonaa.

LPGA-kiertueella on jaossa kaikkiaan noin 90 miljoonaa dollaria, kun vastaava summa vuonna 2019 oli 67 miljoonaa.

Chevron Championshipissä palkintorahaa oli jaossa yhteensä viisi miljoonaa dollaria. Lisäystä viime vuodesta tuli 1,9 miljoonaa.

Castren tienasi 40 700 dollaria. Se on hänen uransa viidenneksi suurin rahapalkinto. Vertailun vuoksi: viime vuoden heinäkuussa Castren tienasi 30 000 euroa voittaessaan Euroopan-kiertueen kotikilpailun Turussa.

Rancho Mirage, USA:

Naisten kauden 1/5 arvoturnaus, palkintoarvo 5 miljoonaa dollaria:

Lopputulokset 72/72 reiän jälkeen, par 72:

274 lyöntiä (–14 alle parin): Jennifer Kupcho USA 66+70+64+74,

276 (–12): Jessica Korda USA 71+69+67+69,

277 (–11): Pia Babnik Slovenia 70+70+71+66,

278 (–10): Hinako Shibuno Japani 69+66+77+66, Celine Boutier Ranska 70+69+72+67, Lexi Thompson USA 69+70+71+68, Patty Tavatanakit Thaimaa 67+69+70+72,

... 284 (–4): Matilda Castren Suomi 71+69+75+69 (jakoi 25. sijan).