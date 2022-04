Anni Vuohijoki eroaa Olympiakomitean hallituksesta – kertoo saaneensa Jan Vapaavuorelta sähköpostin, jossa häntä epäillään seksuaalisesta häirinnästä: ”Tämä on pelolla johtamista”

”Seksistä puhumisesta on pitkä matka seksuaaliseen häirintään”, Anni Vuohijoki puolustautuu Jan Vapaavuoren esittämältä epäilyltä. Vuohijoki kertoi eroavansa Olympiakomitean hallituksesta.

Olympiakomitean hallituksessa toiminut painonnostaja Anni Vuohijoki on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä.

Hän julkaisi päätöksestään kirjoituksen Twitter-tilillään ja Instagram-tilillään.

”Olen myös pahoillani etten kyennyt ajamaan urheilijoiden asemaa vaan joudun väistymään tästä luottamustehtävästä. Haluan kyetä seisomaan omien aatteiden ja arvojeni takana”, Vuohijoki kirjoittaa Instagram-tilillään.

Mika Lehtimäen häirintäskandaalin tullessa julki Vuohijoki kommentoi tapausta mediassa.

Kun Lehtimäki erosi, Vuohijoki kertoo saaneensa Olympiakomitean puheenjohtajalta Jan Vapaavuorelta sähköpostin, jonka mukaan häntä epäillään seksuaalisesta häirinnästä kisamatkalla.

Vuohijoki järkyttyi. Hän kertoo julkaisussaan puhuvansa aina avoimesti elämästään, avioliitosta ja seksuaalisuudesta, mutta ei ymmärtänyt häirintäsyytöstä.

”Seksistä puhumisesta on kuitenkin pitkä matka seksuaaliseen häirintään”, hän lausuu.

Lue lisää: Jan Vapaavuori: Mika Lehtimäen jatkosopimus oli virhe, selvityksessä on toinenkin häirintätapaus

Keskiviikkona Vuohijokea kuultiin asiasta. Hän kertoo tietäneensä, ettei ollut koskenut kehenkään. Keskustelussa Vuohijoelle vakuutettiin, että häntä ei syytetä mistään, vaan asiasta liikkuu vain huhuja.

Tapaus haluttiin vain käydä läpi, ja Jan Vapaavuoren läsnäollessa asian sanottiin olevan loppuunkäsitelty.

Vuohijoki oli huojentunut, mutta torstaina Vapaavuoren ääni muuttui kellossa. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa, että Lehtimäen tapauksen lisäksi on olemassa myös toinen häirintätapaus.

Vuohijoki kysyi Vapaavuorelta viestitse, oliko kyseessä hänen tapauksensa.

”Vapaavuori vastasi myöntävästi todeten, että ’asiahan ei johda mihinkään, mutta mä en voi jäädä kiinni siitä että en muka olisi tiennyt siitä.’ Kun Tokioon liittyvä häirintätapaus tuli julki, hän kiirehti soittamaan minulle kertoakseen, että minun ei tule kuvitella, että asiani olisi unohtunut. Tämä oli vain joku muu, ja media on edelleenkin kiinnostunut minusta.”

Vuohijoki säikähti tapaa, jolla hänen tilannettaan hoidetaan. Hän kuitenkin päätti, ettei halua elää pelossa, ja kirjoitti näkemyksensä sosiaalisen median tileilleen.

”En halua olla kenenkään koirana. Nyt ymmärrän, mitä Rehn, Aatsola, Kervinen ja kumppanit tarkoittivat. Tämä on pelolla johtamista.”

Vuohijoen mukaan suomalaisessa urheilujohtamisessa eivät toteudu mitkään hänelle tärkeät arvot: luottamus, avoimuus tai rehellisyys. Hän toivoi voimaa jokaiselle lajiliitolle.

Sen vuoksi hän kertoo eronneensa Olympiakomitean hallituksen urheilijajäsenen tehtävästä, ja ottaneensa Suekin lakimieheen yhteyttä urheilun eettisten sääntöjen rikkomisesta.

Hän kiitti saamastaan tuesta ja erityisesti toista urheilijajäsentä Mika Poutalaa.

”Vaikka minä olen rivosuinen teknohiiri ja hän ”uskis” on meillä arvomaailma, joka on yhteinen. Arvot. Ne ovat ainoat aseet, joilla me voimme nukkua yömme rauhassa.”

Emme tavoittaneet puheenjohtaja Jan Vapaavuorta emmekä Anni Vuohijokea kommentoimaan asiaa.