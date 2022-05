MM-kisoissa pelataan parhaimmillaan kolme ottelua päivässä. Halli tyhjennetään pelien välissä. Nokia-areena saatiin MM-kisakuosiin pitkien työpäivien jälkeen. Tämä juttu on osa tiistaina ilmestyvää MM-erikoisteemaa, jossa kerrotaan kaikki, mitä jääkiekon kotikisoista täytyy tietää.

”Tämä on hyvä, uusi halli, tänne on helppo tehdä”, areenajohtaja Jukka Tenhunen kommentoi MM-kisoihin valmistautumista Nokia-areenalla. ”Ei tämä ole tapahtumaa kummoisempi.”

Kiekkohuuma valtasi Nokia-areenan liigakauden huipennuksessa, mutta nuoren areenan kovin testi on vasta alkamassa. Miten hulppea monitoimiareena selviää jääkiekon MM-kisoista ja millaista työtä pyhätön kisakuosiin saaminen on vaatinut?

Aamulehti kävi tutustumassa kisavalmisteluihin viikko ennen h-hetkeä. Purkamattomien laatikoiden paljous kertoi työn määrästä.

Viikkoa ennen h-hetkeä Nokia-areenan valmisteluissa oli vielä työnsarkaa jäljellä.

Areenajohtaja Jukka Tenhunen alkaa luetella: 50 palkattua rakennusalan ammattilaista, saman verran vapaaehtoisia, kaksi viikkoa töitä kellon ympäri.

On pitänyt rakentaa muun muassa tv-alueet ja -studiot, mediakeskus sekä kaksi pukuhuonetta. Tavaraa on tullut Nokia-areenalle jatkuvalla syötöllä kymmeniä rekallisia Sveitsistä, Tšekistä ja Hollannista, kuten monesta muustakin maasta.

Akun tehdas on juuri käynyt asentamassa kattoon 150 liikkuvaa valoa. Katsomossa on yleensä 30 mediapaikkaa, mutta nyt määrä kymmenkertaistuu.

Televisio-, tietoliikenne- ja sähkökaapeleita on vedetty kilometrikaupalla, tietokoneita asennettu toista sataa.

Kaikesta tästä huolimatta Jukka Tenhunen sanoo:

Areenan penkit odottavat vielä tyhjinä, mutta täydellä areenalla on noin 10 000 maksanutta katsojaa.

Hallissa usein vieraillut voi huomata jotain uutta. Yksi vip-tila on luotu ”tyhjän päälle”. Aiemmin aukealle alueelle on tehty väliaikainen kansi, jolla vip-tila on.

Visuaalisesti edessä on muutenkin uusia kokemuksia. Tappara ja Ilves ovat tyhjentäneet tilansa ja antaneet ne MM-kisojen käyttöön. Nokia-areenassa ja kaukalossa eivät näy liigaotteluista tutut mainokset. Ravintoloistakin on jouduttu poistamaan Iihf:n yhteistyökumppanien kilpailijoiden logoja.

Katsoja ei voi välttyä revontulilta ja Making Miracles -teemalta. Nämä kisat ovat tummansiniset, vihreät ja punaiset. Värit näkyvät kaikkialla.

”Haluamme nostaa Suomen luonnon ja jääkiekon ihmeitä esiin”, markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Aherto sanoo.

Jäässä on selkeästi vähemmän mainoksia kuin liigaotteluiden aikana eivätkä ne ole samoja.

Kisailmeen värit valittiin Iihf:n valikoimasta. Kisailmeestä järjestettiin keväällä 2020 avoin kilpailu.

”Wau-tunne tulee siitä, että tämä on rakennettu 2022. Viimeksi Suomeen on rakennettu areena vuosituhannen vaihteessa. Kahdessakymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon kehitystä”, Jukka Tenhunen sanoo.

Areenan valmisteluissa on työskennellyt 50 palkattua rakennusalan ammattilaista ja saman verran vapaaehtoisia. Pelipaikalle on rakennettu muun muassa tv-alueet ja -studiot sekä mediakeskus.

Samanlainen ilme tehdään myös MM-kisojen toiselle pelipaikalle Helsingin vanhaan jäähalliin. Se on kuin Tenhusen toinen koti. Hän työskenteli ”Nordiksella” yli 20 vuotta, mistä oli hyötyä, kun turnauksen pelipaikka vaihtui äkkiseltään pakotteiden takia.

”Tiedän joka kolon siellä. Oli helppoa lähteä tekemään suunnitelmaa. Muuten olisi vietetty vielä enemmän unettomia öitä.”

Riittää töitä nytkin, sillä seuraava vapaapäivä on edessä 1. kesäkuuta. Tai töitä ja töitä. Tenhunen sanoo hoitavansa MM-kisat harrastuksena, sillä hän on parhaillaan vuosilomalla varsinaisesta virastaan. Tenhunen työskentelee Are-konsernissa huoltopäällikkönä pääkaupunkiseudulla. Tampereella hän pitää kotiaan neljän viikon ajan.

MM-kisojen toinenkin pelipaikka, Helsingin jäähalli, on Jukka Tenhuselle tuttu. Hän työskenteli ”Nordiksella” yli 20 vuotta.

Nokia-areena on vankoissa käsissä. Tenhunen oli tekemässä myös Suomen edellisiä MM-kisoja Helsingissä 2012 ja 2013.

Pian Tampereen Nokia-areenassa kuhisee eikä vain kiekkofaneja. MM-kisoissa on yhteensä noin 1 300 työntekijää ja vapaaehtoista. Tampereella heistä voi olla parhaimmillaan jopa 800.

Kun areena on täynnä, paikalla on noin 10 000 maksanutta katsojaa. Erilaiset mediatilat syövät kapasiteetista parituhatta paikkaa. Nokia-areenassa pelataan parhaimmillaan kolme ottelua päivässä, ja halli tyhjennetään joka pelin välissä.

Millainen testi se on areenalle?

”En kommentoi mitään”, Jukka Tenhunen vastaa pienen hiljaisen hetken jälkeen.

Ehkä järjestäjiäkin jännittää?