Järjestäjät kertovat, mitä kannattaa tehdä, jos Tampereen MM-kisoihin on liput, muttei majoitusta. VR on lisännyt vuoroja kisojen ajaksi. Tämä juttu on osa tiistaina ilmestyvää MM-erikoisteemaa, jossa kerrotaan kaikki, mitä jääkiekon kotikisoista täytyy tietää.

Aamulehti

Tampere ja erityisesti sen keskusta täyttyvät jääkiekon MM-kisahuumasta. Tampereen hotellit on varattu täyteen jo hyvissä ajoin.

Kysyimme turnauksen järjestäjiltä faneista ja heidän saapumisestaan kisoihin. Vastaukset on kysytty huhtikuun alussa.

Mitä Tampereella on kiekkofaneille tarjota, Tampereen kaupungin tapahtumatuottaja Matilda Salminen?

”Rautatieasemalla on virallinen fanialue. Yhteistyössä teemme Tuomiokirkon­kadusta virallisen kisakadun. Keskustorin kesäkeidas toimii näyttämönä, jonka viereen tulee perhepuisto­tyylinen aktiviteetti­alue. Kiekon koti -kansanjuhlassa 11. toukokuuta juhlistetaan sitä, että MM-kisat palaavat kotiin Tampereelle.”

Mikä on Tampereen tavoite?

”Visio on tehdä kaikkien aikojen MM-kisat koko kaupunkiyhteisön kanssa. Oleellista on saada koko kaupunkiyhteisö mukaan, että saamme ennennäkemättömät kisat ja voimme toimia malliesimerkkinä tulevaisuuden suurtapahtumille.”

”Haluamme myös hyödyntää kisoja matkailun buustaajana ja edistää Tampereen kansainvälistä tunnettuutta.”

Mitä rautatieaseman vieressä oleva fanialue pitää sisällään, kisojen tapahtumajohtaja Petteri Hietanen?

”Tavoitteena on tuoda kisat lähelle kaupunkilaisia ja luoda kisafiilistä heillekin, jotka eivät pääse otteluihin. Sieltä voi tulla etkoille ennen ottelua ja jälkipeleille ottelun jälkeen. Siellä voi porukalla katsoa matseja isolta screeniltä.”

”Ottelujen lisäksi siellä järjestetään erilaista ohjelmaa, joka julkaistaan lähempänä. On muun muassa livemusiikkia ja dj sekä ruoka- ja juomatarjoilua. Alue aukeaa pelipäivinä kaksi tuntia ennen ensimmäistä ottelua ja menee kiinni puoliltaöin.”

Millaista menoa on hallissa ja pääseekö sinne ollenkaan ilman lippua?

”Se pidetään osittain yllätyksenä, mutta luomme kisojen arvojen mukaisen tapahtuman. Alkushow’hun on luvassa vau-elementtejä. Areena on kokonaan lipullista aluetta.”

Kuinka paljon Tampereelle odotetaan kiekkofaneja, MM-kisojen markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Aherto?

”Jopa noin 250 000. Hallille lipun ostaneita on sen verran.”

Kuinka paljon faneja tulee ulkomailta?

”Odotamme ulkomailta tuhansia kannattajia, mutta tarkkaa määrää en uskalla sanoa. Tampereella pelaavasta Ruotsista tulee paljon väkeä. Myös Britanniasta tiedetään tulevan isompia faniryhmiä ja uskon, että niitä tulee monesta muustakin maasta.”

Millainen on Venäjän sulkemisen vaikutus kannattajien määrään?

”Koronatilanne vaikutti jo sillä tavalla, että moni on jättänyt viime tippaan ratkaisun, lähteekö kisoihin vai ei. Sikäli tilanne ei valtavasti muutu. Venäjän ja Valko-Venäjän tilalle tulevista Ranskasta ja Itävallasta on tulossa kiekkofaneja.”

Mitä fanien kannattaa ottaa ottelujen suhteen huomioon?

”Kannattaa olla ajoissa paikalla tai joutuu varmasti jonottamaan. Sisäänkäynti tulee olemaan tiivis. Siellä voi olla edellisestä pelistä porukkaa tulossa ulos ja seuraavat menossa sisään. Halli tyhjennetään ottelujen välissä.”

Missä kiekkofanit oikein majoittuvat, majoituskoordinaattori Nunnu Kivikari?

”Matkatoimistoilla on kiintiöitä hotelleihin, mutta Tampere on jo tosi täynnä. Tampere on pieni kaupunki näin isoon tapahtumaan, mutta yksittäisiä hotelliöitä varmasti löytyy.”

Mitä kannattaa tehdä, jos ei ole majapaikkaa?

”Kannattaa katsoa vielä netistä hotellien sivuilta. Airbnb-ilmoituksia tulee tietoon koko ajan, kun ihmiset vuokraavat asuntojaan. VR lisää vuoroja, joten toinen vaihtoehto on majoittua Helsingissä. Otteluiden jälkeen lähtee juna Helsinkiin.”

Kuinka paljon hotellipaikkoja on varattu joukkueille ja järjestäjille?

”Noin 20 000 hotelliyötä. Joukkueita on 16 ja jokaiselle maalle on 25 huonetta. Käytämme Scandicia ja lisäksi meillä on Marriott käytössä, koska se on Tampere-talon yhteydessä.”

Miten VR on varautunut MM-kisoihin, kaupallinen johtaja Johanna Jäkälä?

”Lisäämme kapasiteettia. Olemme lisänneet myöhäisiä vuoroja Tampere–Helsinki- ja Helsinki–Tampere-välille. Tampereelta IC 188:n lähtöaika on puolenyön aikaan ja Helsingistä IC 189 lähtee kello 23.30. Ne vuorot ovat voimassa koko kisojen ajan. Lisäämme tarvittaessa vaunuja jo myynnissä oleviin juniin.”

Millaisia matkustajamääriä odotatte Tampere–Helsinki-välille kisojen ajaksi?

”Odotamme noin 20 prosentin kasvua normaaliin matkustajamäärään.”

Näkyykö MM-turnaus jotenkin junamatkoilla?

”Suunnitelmat ovat vielä kesken. Katsojat tuovat jo itsessään tunnelmaa juniin.”

Ovatko lippujen hinnat tavanomaiset?

”Ei ole mitään erityishinnoittelua kisojen ajaksi. Kuten yleensäkin, mitä aikaisemmin ostaa, sitä edullisemmin saa. Myös normaalit alennukset opiskelijoille ja eläkeläisille pätevät myös näihin juniin.”