Tamperelaisjoukkue on kurittanut Kärppiä jo kaksi kertaa. Kutkuttava pudotuspelisarja jatkuu tänään Nokia-areenassa.

Loistostartin ottaneen Ilveksen iskukyky paranee entisestään kolmannessa puolivälierässä, kun amerikkalaispuolustaja Les Lancaster palaa vahvuuteen.

Lancaster ottaa tutun paikan Jarkko Parikan rinnalta, kun Ilves kohtaa Kärpät Nokia-areenassa ja lähtee hakemaan jo kolmatta voittoa.

Kovaa jälkeä tehnyt jenkkipakki oli sivussa kahdesta ensimmäisestä kohtaamisesta runkosarjan päätöskamppailussa tulleen tällin takia. Sportin Roope Talaja horjutti silloin Lancasteria painavalla taklauksella.

Lancaster oli runkosarjassa koko liigan neljänneksi tehokkain puolustaja lukemin 9+26=35.

Edelle kiilasivat vain Lukon Vili Saarijärvi, JYPin Anttoni Honka ja KalPan Lasse Lappalainen.

Mielenkiintoista seurata, miten Lancasterin paluu vaikuttaa Ilveksen ylivoimaryhmityksiin. Ruotsalaispuolustaja Simon Johansson on antanut erinomaisia näyttöjä viime peleissä.

Ilveksen tshekkipakki Daniel Gazda jää tänään kokoonpanon ulkopuolelle. Hyökkäykseen ei ole tehty minkäänlaisia muutoksia. Eikä maalivahtiosastolle.

Kärppien valmennusjohto on myllännyt kaikki ketjunsa uusiksi maanantaisen kotitappion jälkeen. Antti Kalapudas on nyt sivussa. Niinpä laituri Arttu Hyry on siirretty sentterin paikalle. Myös puolustaja Taneli Ronkainen puuttuu vahvuudesta.

Kokoonpanoon on nostettu laiturilupaus Tuukka Tieksola ja puolustaja Axel Rindell.

Ilveksen ja Kärppien ensimmäinen puolivälierä veti lehtereille 8301 katsojaa. Tänään yleisömäärä nousee vielä korkeammaksi. Odotusarvo liikkuu haarukassa 9500–10000.

Tampereen puolivälieräkamppailu alkaa klo 18.30. Aamulehti seuraa tapahtumia erillisessä jutussa.

Ilveksen kokoonpano:

Panu Mieho–Petri Kontiola–Marko Anttila

Henrik Haapala–Balazs Sebök–Nicholas Baptiste

Eemeli Suomi–Matias Mäntykivi–Joonas Oden

Eetu Päkkilä–Joni Ikonen–Joona Ikonen

Jarkko Parikka–Les Lancaster

Tuomas Salmela–Dominik Masin

Leo Lööf–Simon Johansson

Aleksi Elorinne

Marek Langhamer (Vadim Zherenko)