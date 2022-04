Missä ringeten mitaleja jaetaan, siellä yleensä on luottohyökkääjä Kaisa Hurske

Nokian Urheilijat taistelee jälleen ringeten SM-kullasta. Finaalisarja alkaa lauantaina.

Aamulehti

Nokian Urheilijoiden luottohyökkääjä Kaisa Hurske on aina osannut olla siellä, missä menestyksestä jaetaan palkintoja. Hänellä on nyt päättymässä 12:s kausi ringeten SM-sarjassa, ja palkintokaapissa on kohta 11 mitalia, kun mukaan lasketaan tästä keväästä napsahtava kulta tai hopea.

”No joo, olen ollut onnekkaassa asemassa, että olen aina voinut pelata menestyvässä joukkueessa. Tietenkin menestyminen on ollut ringeten pelaamisen suola.”

Ota nyt vähän ansiota itsellesikin...

”Totta kai joukkueessa jokaista yksilöä tarvitaan, ja minullakin siinä jokin osuus on, mutta silti kiitosta annan yhteisölle, jossa olen saanut olla”, Hurske muotoilee.

Loppuvuodesta 2020 Hurske nostettiin Ringetteliiton Rajojen rikkojat -kunniagalleriaan, kun hän sai 300 SM-sarjapeliä täyteen. Nyt mennään jo kohti seuraavaa satalukua. Tosin Hurske ei ole pitänyt kirjaa moisista asioista.

”Enkä millään muista jokaista peliä, vaikka tietysti kohokohtia löytyy paljon. Peli kerrallaan mennään.”

Tänä vuonna Hurske voisi viettää 25-vuotistaitelijajuhlaa ringeten parissa.

”Hieno lukemahan se on. Ja pitkä aika!”

Todellisen joukkueurheilijan tapaan Hurskeen päällimmäisen peruste mittavalle uralle on – kuinkas muutenkaan – joukkue.

”Mukava joukkue on homman suola. Kyllä siinä viihtyy. Varsinkin korona-aikana sen on huomannut, kuinka tärkeä henkireikä joukkueen kanssa touhuaminen on ollut. Ja lajihan on hieno.”

Entä ensi kausi?

”Katsotaan. Pelivuosia on sen verran takana, että asiaa joutuu jo ainakin pohtimaan. Ei lajissa kuitenkaan ole mitään sellaista, mikä ajaisi pois.”

Nouseva suunta

Ringeten finaalisarja Kiekko-Espoota vastaan alkaa lauantaina, ja ennusmerkit NoU:n kannalta ovat hyvät. Hurske kuvaa nokialaisten kautta nousujohteiseksi. Alkusarjaan mahtui vielä hankalia hetkiä, mutta SM-jatkosarjan 15 pelissä tuli vain yksi tappio.

Omista otteistaan Hurske löytää sekä kiitettävää että moitittavaa.

”Omasta roolistani olen pystynyt suoriutumaan ihan kiitettävästi. En ole mikään maalinsylkijä, mutta minulla on muita asioita, joihin pyrin keskittymään kentällä ja hoitamaan ne viimeisen päälle.”

Asioilla Hurske tarkoittaa puolustuspeliä ja oman pään puhtaana pitämistä.

Näistä velvoitteista huolimatta Hurske on lievästi tyytymätön siihen, ettei maaleja kuitenkaan ole tullut tällä kaudella sillä tahdilla kuin hyökkääjä itse olisi halunnut.

Nooh, Nokialla ei tuosta kannata suurta huolta kantaa, sillä Maija Väyrynen on täsmäase maalitehtailuun. Tällä kaudella hän on tehnyt 30 ottelussa 87 maalia.

Hurske on koulutukseltaan kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Onko insinööriajattelusta hyötyä vai haittaa kaukalossa?

”Ei siitä ainakaan haittaa ole.”

Ensimmäinen finaali (paras viidestä) NoU–Kiekko-Espoo 2.4. klo 14 Nokian jäähallissa.