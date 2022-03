Barkov viimeisteli Floridan voiton Montrealista – Laineelle kaksi syöttöpistettä

Floridan suomalaiskippari Barkov viimeisteli 7-4-loppulukemat Montreal Canadiensia vastaan. Luostariselle ja Ylöselle syöttöpisteet.

Helsinki

Jääkiekon NHL:ssä Tampa Bay Lightning vei voiton Carolina Hurricanesista. Ottelu päättyi jatkoajan jälkeen lukuihin 4–3.

Carolinan kolmesta maalista kahta tehtiin suomalaisvoimin. Teuvo Teräväinen syötti joukkuetoverinsa Seth Jarvisin osuman heti toisen erän aluksi. Sebastian Aho teki maalin toisen erän lopulla, josta Jarvis vuorostaan poimi syöttöpisteen. Carolinan maalia vahtinut Antti Raanta torjui 28 kertaa.

Voitto oli Tampa Baylle kolmas perättäinen. Jatkoajalla taipunut Carolina oli voittanut kaksi edellistä otteluaan selvin lukemin.

Raanta ei pelannut joukkueen edellistä ottelua, mutta torjui täydet peliminuutit viikonloppuna voittoon päättyneessä ottelussa St. Louis Bluesia vastaan.

Aho onnistui maalinteossa myös edellisessä ottelussaan Washington Capitalsia vastaan. Ahon tilille on tältä kaudelta kertynyt 30 maalia ja yhteensä 65 pistettä. Suomalainen on pelannut kaikkiaan 63 ottelua.

Teräväinen taas on napannut tililleen syöttöpisteitä neljässä edellisessä ottelussa. Tämän kauden 61 ottelussaan Teräväinen on laukonut 16 maalia ja 37 syöttöpistettä.

Panthers otti 7-4-kotivoiton Montrealista

Florida Panthers vei suomalaisvahvistustensa avittamana kotikaukalossaan 7–4-voiton Montreal Canadiensista.

Illan ensimmäisen maalin teki kuitenkin Montreal, ja ottelu alkoikin ratketa vasta päätöserässä, johon lähdettiin 4–4-tasatilanteesta.

Ottelun maalihanat avasi kanadalaisseuran Chris Wideman suomalaishyökkääjä Jesse Ylösen syötöstä. Maalia oli rakentamassa Ylösen lisäksi Laurent Dauphin.

Kotiseura nousi rinnalle vasta vajaat 14 minuuttia myöhemmin, kun Jonathan Huberdeau iski kiekon verkkoon Eetu Luostarisen avustuksella. Reilut puolitoista minuuttia myöhemmin Ryan Lomberg laukoi kissapetokatraan 2–1-johtoon.

Isäntien maalivire jatkui myös toisen erän alussa, ja Lomberg otti toisen maalinsa laukauksella, jota oli alustamassa myös joukkueen suomalaiskippari Aleksander Barkov.

Floridan onni kuitenkin kääntyi noin 8 ja puoli minuuttia myöhemmin Joel Edmundsonin maalin myötä. Montreal kapusi pikavauhtia tasoihin tehtyään kolme maalia reiluun puoleentoista minuuttiin.

Panthers luisteli kuitenkin johtoon jo päätöserän toisella minuutilla Huberdeaun tehtyä illan toisen maalinsa. Mason Marchmentin 15. minuutin onnistumisen jälkeen loppulukemat iski lopulta Barkov. Suomalaisen voittomaalia oli rakentamassa Huberdeaun lisäksi Claude Giroux.

Barkov on pelannut kuluvan kauden aikana 53 ottelua, joissa hän on tehnyt 29 maalia ja 37 maaliin johtanutta syöttöä

Kaikkiaan 62 ottelua tällä kaudella pelanneen Luostarisen tilillä on yhdeksän maalia ja 12 syöttöpistettä. Kesken kauden NHL-kaukaloihin AHL:sta siirtyneellä Ylösellä on sen sijaan takanaan vasta yhdeksän ottelua, joista hänelle on kertynyt yksi maali ja kolme syöttöpistettä.

Columbuksen Laineelle kaksi syöttöpistettä

Columbus Blue Jackets hävisi kotijäällään New York Islandersille. Vieraissa ollut Islanders vei voiton maalein 4–3.

Ottelun maalikuningas oli Columbuksen venäläispuolustaja Vladislav Gavrikov. Hän teki ottelun aikana kaksi maalia, joista kumpaakin oli rakentamassa joukkueen suomalaishyökkääjä Patrik Laine.

Kahden syöttöpisteensä lisäksi Laine sai ottelusta myös rangaistuksen. Ottelun viimeisellä minuutilla Laineelle annettiin kaksiminuuttinen huitomisesta.

Laine on ollut tämän kauden aikana jäällä 48 ottelussa ja tehnyt 25 maalia. Pisteitä hänellä on kuluvalta kaudelta koossa 51.