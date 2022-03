Slovakia kukisti Huuhkajat – Suomen paidassa taas yksi uusi debyytti

Suomen voittotili näyttää Slovakiaa vastaan nollaa, kun tällä kertaa tappio tuli lukemin 0–2. Lukas Hradecky kohtasi synnyinmaansa.

STT

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue ei neljännelläkään yrittämällään pystynyt ottamaan voittoa Slovakiasta. Viime vuonna EM-lopputurnauksessa pelannut Slovakia eteni tiistaina Espanjan Murciassa 2–0-voittoon Huuhkajista.

Slovakian laukoi 1–0-johtoon 38. minuutilla Ondrej Duda. Saksan Bundesliigan Kölnissä pelaava Duda tykitti vastustamattomasti oikeaan ylänurkkaan, eikä Suomen maalivahtina pelanneelle Lukas Hradeckylle jäänyt torjuntamahdollisuuksia.

Slovakian voiton varmisti 72. minuutilla Espanjassa Real Oviedossa pelaava keskikenttäpelaaja Erik Jirka. Hänen tarkka laukauksensa löysi tiensä oikeaan alanurkkaan.

Suomen päävalmentaja Markku Kanerva oli sekoittanut pelaajapakkaa uuteen uskoon lauantaina 1–1-tasapeliin päättyneen Islanti-ottelun jälkeen. Avauskokoonpanossa Huuhkaja-debyyttinsä teki HJK:n keskikenttäpelaaja Lucas Lingman.

Pohjanpalo tekopaikassa

Suomen parhaat maalipaikat osuivat Turkin liigan Rizesporin kärkimiehelle Joel Pohjanpalolle. Hänellä oli heti toisen puoliajan alussa 49. minuutilla tekopaikka, mutta Pohjanpalo ei tilanteessa osunut palloon kunnolla.

Suomen hyökkäyspeli oli tiistaina jonkin verran jouhevampaa tahmeaan Islanti-peliin verrattuna.

Suomi on kohdannut A-maaotteluhistoriassaan Slovakian neljä kertaa. Slovakia on voittanut kolmesti, ja kerran on pelattu tasan.

Suomi pelaa seuraavan kerran 4. kesäkuuta Kansojen liigaa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.

Hradeckysta kapteeni

Ottelu Espanjan Murciassa oli erityisen tunteikas Hradeckylle, sillä hän syntyi marraskuussa 1989 Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa.

”(Slovakia) sytyttää kipinän ja halun voittaa. Yritetään pitää hauskuus mukana”, kertoi Viasport+:n haastattelussa Leverkusenin Hradecky, joka oli valittu Huuhkajien uudeksi kapteeniksi Tim Sparvin lopetettua peliuransa.

Toisella puoliajalla kentälle vaihdettu Suomen kärkipelaaja, Englannin Valioliigan jumbojoukkueen Norwichin Teemu Pukki vietti tiistaina Murciassa 32-vuotissyntymäpäiväänsä.