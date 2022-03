Suomen jalkapallon U17-tyttömaajoukkue selvisi EM-kisoihin – Päävalmentaja: ”Huikea temppu”

Suomi voitti Slovakian ratkaisevassa ottelussa 4–0.

Suomen alle 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue voitti tiistaina Slovakian 4–0. Voitto varmisti joukkueen paikan toukokuussa pelattavaan EM-lopputurnaukseen Bosnia ja Herzegovinassa.

Suomen maalit ottelussa tekivät rangaistuspotkusta 54 minuutilla Milja Kiviranta sekä pelin viimeisellä vartilla Lotta Kalske, Ilona Walta ja Ida Heikkinen.

Isomaalinen voitto oli arvokas, sillä Suomi on lohkoykkönen ennen tasapisteissä olevaa Irlantia maalierolla.

Suomen päävalmentaja Marko Saloranta kehui hienoa saavutusta Palloliiton tiedotteessa.

”Onhan tämä ihan huikea temppu joukkueeltamme. Pelaajien ja koko tiimin fiilis on hieno, kun tiedetään, miten vaikeaa sinne on päästä pelaamalla ja miten kovia joukkueita Euroopassa on. EM-lopputurnaukseen pääsee karsinnoista pelaamalla vain seitsemän joukkuetta. Iso hatunnosto pelaajille”, Suomen päävalmentaja Saloranta sanoi tiedotteessa.

Suomen kanssa jatkokarsintaturnauksessa pelasivat Irlannin ja Slovakian lisäksi Islanti.

Alle 17-vuotiaiden EM-kisat pelataan 3.–15. toukokuuta Bosnia ja Hertsegovinassa.