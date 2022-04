Mad Max lähtee murtamaan puolivälierien kiroustaan – Suomen ja Kiinan maajoukkueet tekivät Akaa Futsalin kaudesta rikkonaisen

Futsalin runkosarja päättyy lauantaina. Päätöskierroksen kruununa on paikallistaisto Akaa Futsal–Mad Max. Puolivälieriin joukkueet lähtevät hankalan kauden saattelemana.

Aamulehti

Miesten futsal-liigan runkosarja huipentuu lauantaina, ja päätöskierroksella pelataan muun muassa pirkanmaalainen paikallistaisto Akaa Futsal–Mad Max.

Kaikkein hurjimpien panosten kamppailua ei siitä saada aikaiseksi, sillä sekä akaalaiset että valkeakoskelaiset ovat tukevasti menossa kahdeksan joukkoon eli pudotuspeleihin.

Akaa Futsal on sarjataulukossa kolmantena ja pysynee sillä sijalla, vaikka voittaisi päätöskierroksen ottelunsa. Kaksi pistettä edellä oleva Kampuksen Dynamo tuskin menettää pisteitä kohdatessaan ToPV:n, joka on menettänyt mahdollisuutensa pudotuspeleihin.

Kolmossija tarkoittaa, että Akaa Futsal saa kotiedun ja kohtaa puolivälierissä Vieskan. Joukkueenjohtaja Petri Airaksinen ei laske sen varaan, että edessä olisi riemumarssi välieriin.

”Runkosarjassa vieraspeli Ylivieskassa oli meille todella vaikea eli hankala vastus se on. Kotona hoidettiin homma, mutta Vieskalla oli poissaoloja. On vielä arvoitus, miten porukka on heillä kuntoutunut.”

Pian päättyvää runkosarjaa Airaksinen kuvailee Akaa Futsalin osalta hyvin rikkonaiseksi.

”Maajoukkueen EM-kisat ja useat leiritykset vaikeuttivat meidän kauttamme. Myös päävalmentajamme Sergio Gargelli reissasi Kiinan maajoukkueen mukana joulu- ja tammikuussa. Siihen nähden on mennyt ihan ok.”

Akaa Futsalista maajoukkueessa oli mukana useita pelaajia.

Silti Airaksinen luottaa, että joukkue hyvästelee Toijalan monitoimitalonkauden päätteeksi tyylillä.

”Päätyyn asti haluamme mennä.”

Mollivoittoinen kausi

Mad Max pysynee srunkosarjan sijalla kahdeksan. Kaksi pistettä edellä oleva seiskasijan Riemu tuskin kompuroi omassa päätöspelissään JoSePaa vastaan. Joutsalaisten saldon tähän saakka on 3 voittoa ja 18 tappiota.

Joukkueenjohtaja Jukka Kastelvuo kuvaa Mad Maxin kautta mollivoittoiseksi.

”Tyytyväinen saa olla, että runkosarjan päättyessä olemme pudotuspeleissä. On ollut haasteita tekemisen tasossa. Ailahtelua on ollut liikaa.”

Kastelvuo ei halua mennä koronaselityksen taakse.

”Kaikki lähtee tekemisestä, tahdosta ja halusta. Näissä asioissa on ollut haasteensa”, hän muotoilee.

Mad Max kohtaa suurella todennäköisyydellä puolivälierissä runkosarjan ykkösen FC Kemin.

”Pleijarit ovat uusia aina pelejä, vaikka vastassa on sarjan paras joukkue. Vuori on kiivettävänä, mutta mahdollisuudet meillä on, vaikka joukkueessa on huippupelaajia. Samaa leipää ne Kemissä syövät kuin mekin.”

Joukkueella onkin edessään tuttu haaste, sillä neljänä viime kautena Mad Max on päätynyt sijalle kahdeksan, ja kausi on sen jälkeen päättynyt ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

”Ja aina vastassa on ollut Kampuksen Dynamo, joten tänä vuonna historia muuttuu.”

Kastelvuo ei halua uskoa, että samasta kaavasta olisi tullut Valkeakoskella jo painolasti.

”Vuosi on uusi, ja joukkueessa on potentiaalia, taitoa ja osaamista. En jaksa uskoa, että Mad Maxin taival päättyy ensimmäisellä kierroksella. Tai en halua uskoa.”

Akaa Futsal–Mad Max 2.4. klo 16 Toijalan monitoimitalolla.