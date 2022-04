Classic otti pakkovoiton jatkoajalla – Suvi Hämäläinen nousi sankariksi upeilla maaleillaan: ”Se oli tosi jännittävä tilanne ja kädet vähän tärisivät”

Tampereen Classic pelaa sunnuntaina finaalipaikasta. Rankkarituomio aiheutti parranpärinää lauantaina.

Tampereen Classic tarjoaa pelkkiä jännitysnäytelmiä tämän kevään naisten salibandyliigan pudotuspeleissä. Classic oli lauantaina kotonaan kovan paikan edessä, mutta joukkue venyi jälleen huimaan voittoon.

Classic kaatoi hallitsevan mestarin Porvoon Salibandyseuran jatkoajan jälkeen 4–3 (1–1, 1–2, 1–0) ja venytti välieräsarjan viidenteen ja viimeiseen otteluun.

Ottelun ratkaisi Suvi Hämäläinen, kun jatkoerää oli pelattu jo reilu vartti.

”Aika uskomaton tunne”, Hämäläinen sanoi vain tovi voittomaalin jälkeen.

Joukkueet ratkaisevat finaalipaikan kohtalon Porvoossa sunnuntaina. Finaalipaikka olisi Classicille ensimmäinen sitten kevään 2018.

”Se peli alkoi heti vähän jännittää. Pitää alkaa jo keskittyä siihen ja unohtaa tämä nopeasti. Huomiseen pitää ladata kaikki”, Hämäläinen sanoi.

Ratkaisu oli lajin suurlupaukselta melkoinen taidonnäyte. Hämäläinen, 18, katkaisi keskialueella PSS:n avauksen ilmasta. Hän sai pallon takaisin Kristiina Kauppilalta ja veivasi maalivahti Arla Salon pihalle ennen hallittua viimeistelyä.

”Kauppila antoi siihen paineen. Se oli ’Krissen’ ansiota, että saatiin koko paikka. Minä olin vain siipimiehenä ja otin pallon”, pudotuspelien pistepörssiä johtava Hämäläinen tokaisi.

PSS oli erittäin lähellä ratkaisua vain pari sekuntia ennen varsinaisen peliajan loppua, kun se rakensi huippupaikan Matilda Holmströmille. Syöttö kuitenkin tuli Classicin onneksi aavistuksen liian taakse eikä Holmström saanut vetoa aikaiseksi.

Näin Classicin ottelu venyi jo kuudennen kerran jatkoajalle näissä pudotuspeleissä.

”Niihin on jo tottunut, kun niitä on tullut niin monta. Se on ihan normaalia peliä”, Hämäläinen sanoi.

Hämäläinen on ennenkin noussut ratkaisurooliin tärkeissä paikoissa. Hän upotti alle 19-vuotiaiden naisten MM-finaalissa Ruotsin jatkoajalla viime syksynä.

Classic juhli jatkoaikaratkaisua. Välieräsarja venyi viidenteen otteluun.

Yleisö Lempäälässä kannusti kotijoukkuetta.

Ilman Hämäläisen maalia ottelu olisi saattanut venyä voittomaalikisaan asti. Peli oli ollut jatkoerässä tarkkaa.

Hämäläinen oli tyytyväinen, että ratkaisu tuli pelaamalla. Tämä siitä huolimatta, että hän onnistui rangaistuslaukauksessa jo kolmannen erän alussa. Tuolla maalilla Classic nousi 3–3-tasoihin.

”Aluksi en oikein halunnut edes mennä vetämään, koska olin vähän epävarma. Se oli tosi jännittävä tilanne ja kädet vähän tärisivät.”

Tärinä ei näkynyt ulospäin. Hämäläinen veivasi aikansa ja laukoi pallon varmasti sisään.

”Mietin vain, että katsotaan, miten tämä menee ja edetään sen mukaan.”

PSS protestoi rankkarituomiota. Céline Stettler pelasi maalin kulmalla korkealla mailalla, mutta pallo ei ollut menossa maaliin.

Classic on antanut jo nyt PSS:lle kovemman vastuksen kuin moni odotti. Lauantaina joukkue teki huiman tasonoston edellisen ottelun mahalaskusta.

”Päätimme, että emme lähde kotiin tappio niskassa. Asennetta on helppo muuttaa, ja tänään onnistuimme siinä”, Suvi Hämäläinen sanoi.

Parannettavaa Hämäläinen näki lähinnä puolustamisessa. Ottelu oli Classicilla hyvin hyppysissä, mutta joukkue sai kylmää vettä niskaansa ennen toisen erän puoliväliä, kun PSS teki kaksi nopeaa maalia. Tuolla hetkellä näytti siltä, että Classicin peli on hajoamassa.

”Olin vähän, että hitto, mutta mietimme, että jos kaveri pystyy tekemään noin nopeasti kaksi maalia, kyllä mekin pystymme.”

Kotijoukkue saikin taas pelistä kiinni. Esiin nousi vahvassa pudotuspelivireessä oleva ykkösketju Kauppila–Alisa Pöllänen–Hämäläinen, jonka takana pelasivat Meri Jokinen ja Natalia Pitkäkangas.

”Meillä on hyvä meininki. Siinä on muutama aika kokenut ja muutama ihan junnu, se on hyvä yhdistelmä”, Hämäläinen naurahti.