KuPS latoi viisi maalia Ilveksen verkkoon kauden avauksessa erikoisissa olosuhteissa – Päävalmentaja Berg: ”Voimakas tuuli antoi molemmille edun”

Ilveksen kausi alkoi tylyllä 1–5-tappiolla naisten jalkapalloliigassa. Saana Tuomala laukoi komeasti joukkueen ainoan maalin.

Ilveksen kauden avausottelu naisten jalkapalloliigassa päättyi tylyyn 1–5-tappioon sarjan mestarisuosikkeihin kuuluvan Kuopion Palloseuran vieraana.

Ilveksen päävalmentaja Juha-Pekka Berg ei tappiosta huolimatta painanut päätä pensaaseen.

”Tiesimme, että vastassa on sarjan ykkössuosikkeja ja tosi tulivoimainen joukkue. KuPSin hyökkäysosasto on sellainen, että on onnistuttava tosi hyvin puolustuspelissä saadakseen tulosta. Emme onnistuneet, vaikka teimme kaikkemme. Olen ylpeä, miten joukkue taisteli ja rimpuili mukana”, Berg sanoi ottelun jälkeen.

KuPS meni kahden maalin johtoon reilussa puolessa tunnissa Aino Krögerin kahdella maalilla. Lavdije Begolli vietti niin ikään kahden maalin iltaa ja vei toisella puoliajalla kuopiolaiset 4–0-johtoon.

Saana Tuomala laukoi hienon maalin vajaasta 20 metristä 79 minuutilla, mutta kavennus oli Ilvekselle laiha lohtu. Emmi Siren viimeisteli KuPSin voittolukemat.

Bergin mukaan KuPSin maaleissa näkyi korkea taitotaso.

”Päästimme viisi maalia boksin ulkopuolelta. Ne olivat kaukolaukauksia, joille ei voinut oikein mitään.”

Peliin erikoisen lisämausteen toi voimakas tuuli. Ennen ottelun alkua joukkueet miettivät, voiko peliä edes pelata ulkona.

”Voimakas tuuli antoi molemmille tietyn edun yhdelle puoliajalle. KuPS hyötyi myötätuulesta avausjaksolla. Meillä oli hyvä toisen jakson alku. Prässäsimme aggressiivisesti ja saimme painetta”, Berg sanoi.

Berg oli erityisen tyytyväinen puolustajiinsa. He nostivat profiiliaan kauden avauksessa, vaikka viisi meni omiin. Päävalmentaja nosti esiin Laura Laurikaisen ja Anna Olmolan sekä tietysti keskikenttäpelaaja Tuomalan.

”Kapteeni Laurikainen oli taistelun ilmentymä. Tuomala palkittiin meidän parhaana pelaajanamme. He erottuivat jälleen”, Berg kehui.

Ilveksen kausi jatkuu viikon päästä lauantaina, kun se kohtaa kotiavauksessaan espoolaisen FC Hongan. Bergin mukaan KuPS-vierailu antoi eväitä jatkoon.

”Olemme työstäneet asioita henkisellä puolella, ja siinä näkyi hyvää tänään. Yritämme saada hyökkäyspäähän lisää vaarallisuutta. Nyt saimme maalin, mutta viime peleihin peilattuna tarvitsemme lisää jytyä maalintekoon. Pelaamisemme rakenne on aika selvä. Täytyy vain nostaa laatua ja terävöittää hyökkäyspeliä.”