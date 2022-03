OrPon manageri puhalsi pelin poikki – Sairaskohtauksen saanutta Ariana Pirviä ei päästetty kentälle ratkaisupeliin: ”En edes kysynyt mielipidettä”

Hämeenlinna vei neljännen välierän helposti ja päätti samalla OrPon liigakauden.

Oriveden Ponnistuksen naislentopalloilijoiden manageri Mika Putkisaari otti ohjat omiin käsiinsä tiistai-illan dramaattisten tapahtumien jälkeen.

Putkisaari ilmoitti sairaalatutkimuksissa käyneelle Ariana Pirville, ettei hän astele enää kentälle liigan pudotuspeleissä.

”En edes kysynyt Pirvin mielipidettä. En halunnut ottaa seuran puolesta minkäänlaista riskiä”, Putkisaari perusteli.

Ultraäänikuvausten ja verinäytteiden perustella kaiken pitäisi olla kunnossa. Pirvin odottama vauva voi hyvin.

”Luultavasti tiistainen tuupertuminen oli hengenahdistuskohtaus. Haluan esittää vielä suuren kiitoksen asiantunteville lääkäreille”, Putkisaari tuumi.

Pirv seurasi torstai-illan neljättä puolivälierää hyvävoimaisena vaihtopenkin puolelta. Tykytyksiä tuli korkeintaan kotijoukkueen pelin yskähtelystä.

Hämeenlinna takoi tulostaululle tylyt lukemat 3–0 (25–15, 25–19, 25–20), eteni välieriin voitoin 3–1 ja päätti samalla OrPon hienon kauden.

”Lopputulos on ihan huikea. Todella iso hatunnosto likoille. Syksyn ennakkoarvioista taisi tulla lisäbuustia. Meidän rankattiin yleisesti sijoille 9–10”, Putkisaari summasi.

Samalla alkoi uusi aikakausi OrPon historiassa.

”Likat menivät eteenpäin hurjin harppauksin. Tähän runkoon kelpaa rakentaa. Nyt haetaan joukkoon sopivasti uutta verta ja mennään eteenpäin.”

Putkisaari on asettanut rohkean tavoitteen ensi kaudeksi.

”Meillä on pyrkimys lähteä liikkeelle puhtaasti kotimaisin voimin. Voi olla, että joudun syömään vielä sanani.”

Ariana Pirv seurasi OrPon peliä mietteliäänä vaihtopenkillä.

Pirv kannusti omiaan.

OrPon kreikkalaisluotsin Nikolaos Gitzekosin sopimus on mallia 1+2. Niinpä nyt on tarkastelun hetki.

”Neuvottelut ovat vielä kesken. Nyt pitää vetää pari viikkoa happea ja työstää asiaa toden teolla sen jälkeen.”

Puolivälieräsarjan päättänyt kamppailu oli kotijoukkueen osalta murheellinen. Ensin hyytyi Annukka Paloniemi ja sen jälkeen Ada Aronen. Kun vielä Liisa Rinta-Tassin hyökkäyspeli oli erittäin nuhaista, passari Nea Luntamo tunsi varmasti olonsa tuskaiseksi.

”Voimat eivät riittäneet enää tähän peliin. Onnittelut Hämeenlinnalle ja hyvää matkaa Kuusamoon.”

Siellä odottaa runkosarjavoittaja Pallo-Karhut.

”Reilun 5000 euron reissu”, Putkisaari laski.

OrPon paras terä katosi paitsi Pirvin poissaolon myös ikävään väliin osuneen korona-aallon takia.

”Meidän kevätkautemme oli tuskaista, kun pelaajia puuttui koko ajan. Emme saaneet aikaiseksi kunnon treenejä moneen viikkoon.”

Tappio kismitti OrPon Annukka Paloniemeä.

Hämeenlinnan vahvalle lentopallo-osaamiselle on syytä antaa suuri tunnustus. Seuran nimi on muuttunut vuosien varrella useaan otteeseen, mutta tuloksentekoyksikkö on saatu aina kuntoon.

Hämeenlinna eteni naisten välieriin uskomattomasti peräti 24. kerran peräkkäin.

Tämä kausi on ollut poikkeuksellisen haastava paitsi piinaavan pitkän koronatauon myös monien muiden vastoinkäymisten takia.

Hämeenlinnan pelaajaruletti pyöri vinhasti siirtoajan umpeutumiseen asti. Ulkomaalaisvahvistuksia vaihdettiin urakalla, koska ensimmäiset hankinnat eivät täyttäneet odotuksia alkuunkaan.

Osa hankinnoista keskittyi enemmän illanviettoihin kuin lentopalloon.

Lokakuun loppuun tuli vielä valmentajan vaihtuminen. Matteo Pentassuglia katsoi, ettei hän pysty viemään joukkuetta eteenpäin toivomallaan tavalla. Niinpä hän luovutti paikkansa toiselle italialaiselle Giovanni Torchiolle.

Kaiken tämän jälkeen Hämeenlinnan välieräpaikkaa voidaan pitää hienona saavutuksena.