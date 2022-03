Jokereista ei ole oltu yhteydessä Mestikseen – Kannattaja­yhdistys on huolissaan edustus­joukkuueen tulevaisuudesta

Spekulaatiot jääkiekkojoukkue Jokereiden tulevaisuuden suhteen käyvät kuumina.

Jääkiekkojoukkue Jokerien tulevaisuus on herättänyt paljon kysymyksiä. Joukkue jätti KHL-kauden kesken samana päivänä, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan. Sen jälkeen seura ei itse ole millään tavalla kommentoinut tilannettaan.

Sittemmin pelaajat ovat solmineet sopimuksia Liiga-joukkueiden kanssa.

Maanantaina MTV Urheilu kertoi, että Jokereissa olisi tehty päätös lähteä kokonaan pois venäläisvetoisesta KHL-liigasta ja että joukkueessa tehdään töitä sen eteen, että seura voisi palata Suomeen pelaamaan.

MTV Urheilun tietojen mukaan vielä ei tiedetä, pelaako Jokerit ensi kaudella missään.

Jokereiden edustusjoukkueen suurin omistaja on 60 prosentilla Jari Kurri. Loput 40 prosenttia omistaa venäläistaustainen kaivosyhtiö Norilsk Nickel Harjavalta. Tällä omistuspohjalla tulevaisuus Suomessa näyttää vaikealta.

Moni kuitenkin näkisi mielellään Jokerit tulevaisuudessa jälleen SM-liigassa. Yksi potentiaalinen vaihtoehto on hakea vauhtia Mestiksestä. Mutta ainakaan vielä Jokereista ei ole oltu yhteydessä Mestikseen.

”Ei valitettavasti ole mitään uutta kerrottavaa. Ei ole oltu missään yhteyksissä”, Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro toteaa.

Mestiksessä ei myöskään varsinaisesti odoteta yhteydenottoa, vaan Aron mukaan muut asiat vaativat tällä hetkellä huomion.

”Olemme keskittyneet tämän kauden läpiviemiseen. Playoffit ovat juuri alkamassa ja karsinnat on alkamassa kohta, meidän sisäinen keskustelu pyörii sen ympärillä, emme ole spekuloineet aiheella.”

Helsingin Jokerien virallinen kannattajayhdistys Eteläpääty ry:ssä ollaan huolissaan joukkueen tulevaisuudesta.

”Huoli on kova, mutta kyllä tässä on ihan positiivissävyisiä huhuja liikkeellä. Ehkä kuvaavampi adjektiivi on epätietoisuus. Mitään laajaa konsensusta ei ole siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi”, Roope Räty yhdistyksestä kertoo.

Toiveita joukkueen suhteen on. Osa faneista haluaisi, että Jokerit aloittaisi divareista, osa toivoo pikaista paluuta Liigaan.

Tällä hetkellä fanitoimintaa ylläpidetään seuraamalla juniorijoukkueiden pelejä ja organisoimalla kisamatkoja niihin. Jokerien U20-, U18- ja U16 -joukkueet voittivat omat runkosarjansa, ja playoffit ovat alkaneet.

Edustusjoukkueen tilanteen ollessa avoin junioripelit ovat saaneet lisää katsojia.

”Uskon, että kun kevät etenee, porukka aktivoituu vielä enemmän”, Räty toteaa.

Muutakin toimintaa Jokerien ympärille on faniyhdistyksessä suunniteltu. Räty on ollut aktiivisesti yhteydessä Jokerien toimistolle sekä junioritoimintaa pyörittävään Jokerit ry:hyn.

”Minulla on jonkinlainen käsitys siitä, missä mennään. Meillä on ideoita ja toteutusvaiheeseenkin mennyt idea, jonka kanssa odotamme. Tulemme toimiemme kanssa julki, kun aika on oikea. Odotamme nyt, että tietyt asiat tapahtuvat.”