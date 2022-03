Lentopallomaajoukkue pelaa kotiottelun Akaassa Hopeisessa liigassa, lohkon joukkuemäärä typistyi

Suomi pelaa kotiottelunsa Unkaria vastaan 28. toukokuuta Akaassa.

Lentopallon miesten maajoukkue kohtaa kesällä Euroopan Hopeisessa liigassa vain Unkarin kahdesti, Lentopalloliitto kertoi tiedotteessa. Suomalaisten piti pelata kolmen joukkueen lohkossa, mutta Azerbaidzhan vetäytyi turnauksesta.

Hopeinen liiga on Euroopassa maajoukkueiden kakkostaso Kultaisen liigan takana. Unkari on Euroopan rankingissa 34. sijalla, kun Suomen sijoitus on 12. Viime kesän EM-kisoista Unkari karsiutui jäätyään karsintalohkonsa kolmanneksi Portugalin ja Valko-Venäjän jälkeen.

Toisessa Hopeisen liigan alkulohkossa kahdesta lopputurnauspaikasta pelaavat Romania, Albania, Bosnia-Hertsegovina ja Pohjois-Makedonia. Lopputurnaus pelataan Unkarissa 18.–19. kesäkuuta.

Suomi pelaa kotiottelunsa Unkaria vastaan 28. toukokuuta Akaassa, jossa ei ole aiemmin pelattu lentopallon maaotteluja. Uuteen halliin mahtuu vajaat 1 500 katsojaa.