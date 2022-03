Keskimies Sauli Sinkkosen tilastot ovat upeat ja hän tietää tarkasti kevään maalin – ”En näe mitään syytä, miksemme voisi ottaa kirkkaimpia mitaleita”

Maajoukkuesentteri on noussut ykköshahmoksi lentopalloliigan puolivälieräsarjassa. Akaa-Volley on enää voiton päässä välieristä.

Kotimaan kentille palannut Sauli Sinkkonen on syttynyt ilmiliekkeihin lentopalloliigan puolivälierissä.

Akaa-Volleyn kokenut sentteri on kurittanut Raision Loimua kolmessa ensimmäisessä kohtaamisessa häikäisevin lukemin 43/+39.

Maanantai-iltana Sinkkonen latoi pöytään saldon 14/+12, kun Akaa pehmitti Loimun 3–0 (25–21, 25–18, 29–27) ja järjesti 458-päiselle yleisölle upean startin uuteen viikkoon.

Akaa johtaa nyt puolivälieräsarjaa voitoin 2–1 ja saa ensimmäisen tilaisuuden välieräpaikan valtaamiseen keskiviikkoiltana Raisiossa.

”Mestaruutta haetaan. En näe mitään syytä, miksemme voisi ottaa kirkkaimpia mitaleita”, Sinkkonen painotti.

Sinkkonen, 32, on kuin kotonaan kauden kuumimmilla hetkillä. Maajoukkuesentteri on kerännyt kokemuksia Belgiasta, Ranskasta, Romaniasta ja Virosta – ja tietää näin pelin hengen.

”Mikäs tässä, kun aurinko paistaa ja peli kulkee. Nyt nautitaan”, Sinkkonen tiivisti.

Akaan hakkuri Urpo Sivula tiivisti tilanteen osuvasti.

”Sinkkoselle lisää ruokaa, kun pallo kuolee. Passarille (Anton Välimaalle) ei voi antaa hirveästi krediittiä, kun se on pohjalainen”, Sivula virnuili.

Urpo Sivula kehuu Akaa-Volleyn keskipelaaja Sauli Sinkkosen pudotuspeliotteita.

Vakavasti ottaen Välimaan ja Sinkkosen välinen yhteys on toiminut loistavasti.

”Kun tulee passeja, ylhäältä on mukava tiputella palloja. Nyt tuli kyllä kaksi suoraa virhettä. Ne pitää saada pois”, Sinkkonen lohkaisi.

Akaan akseli passari Anton Välimaa (numero) ja Sauli Sinkkonen (lyömässä) toimii komeasti.

Anton Välimaa (vasemmalla) ja Sauli Sinkkonen saivat maanantaina Loimua vastaan juhlia selvää 3–0-voittoa.

Loimun on puristanut Akaan ajoittain todella ahtaalle, mutta toistaiseksi joukkueen suoritustaso on heitellyt liian paljon.

”Ratkaisupallot ovat kääntyneet meille sen kuuluisan kokemuksen ansiosta. Pakko myöntää, ettei ensimmäisen pelin häviäminen olisi edes harmittanut. Loimu syötti älyttömän kovaa, mutta pystyimme vastaamaan siihenkin.”

Sinkkonen metsästää ahnaasti uransa ensimmäistä Suomen mestaruutta.

Akaan Sinkkonen (14) kuritti Loimun tehokasta hakkuria Ali Fazlia torjunnassa yhdessä Joni Mikkosen kanssa.

Raisiolainen Loimu on laittanut ennakkosuosikki Akaan tiukoille puolivälieräsarjassa, vaikka kolmas peli meni akaalaisille selvin eränumeroin.

”Tämä on tosi hienoa aikaa, kun vielä Loimu antaa kovan vastuksen. On hienoa pelata omilla ylärajoillaan. Sen enempää ei voi toivoakaan.”

Ibizan sykkeestä löytynyt Aitor Barreros on osoittautunut Loimulle erinomaiseksi valmentajaksi.

Espanjalaista rantarosvoa muistuttava luotsi on saanut luotua raisiolaisjoukkueeseen hyvän hengen, vaikka mukana on pelaajia hyvin erilaisista kulttuureista ja lähtökohdista.

Moni arveli syksyllä, etteivät iranilaisvahvistukset Ali Fazli ja Tayeb Einisamarein näe Suomessa joulua.

Mutta kuinka ollakaan – molemmat ovat edelleen täällä ja piinaavat Akaata.

Fazli voitti jo runkosarjan pistepörssin ja aiheuttaa nyt Akaalle puolivälieräsarjan suurimmat murheet. Kun passi on kohdallaan, omissa korkeuksissaan liitelevä hakkuri lyö pallon kenttään torjunnan päältä. On torjumassa kuka tahansa.

Kolmas puolivälierä ratkesi pitkälti Loimun latvialaislaiturin Kristaps Smitsin sulamiseen. Smits on tehnyt vahvaa jälkeä pitkin kautta, mutta nyt hän hyytyi pakkaselle Toijalan huutomyrskyssä.

Ulkomaalaisvahvistuksen saldo ei voi olla kauden ratkaisuhetkillä 7/-6.

Loimun liberon Kyle Dagostinon poissaolo jättää ison aukon joukkueen vastaanottopeliin. Tasonsa todistanut amerikkalaisvahvistus on sivussa alavartalovamman takia.

Aatu Kulmala on tuurannut Dagostinoa kelvollisesti, mutta näissä peleissä ei jaeta sympatiapisteitä. Kiistaton fakta on se, että Kulmala on hävinnyt kirkkaasti Akaan liberolle Voitto Köykälle kaikissa kamppailussa.

Tämä korostui maanantai kohtaamisessa – Köykän vastaanottoprosentti oli 77 ja Kulmalan 45.