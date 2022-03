Suomen Uimaliitto on Venäjän ja Valko-Venäjän sulun kannalla

Kansainväliseltä uintiliitolta Finalta odotetaan tällä viikolla päätöstä sulkea maat kesän MM-kisoista Ukrainan sodan takia.

STT, Helsinki

Suomen Uimaliitto katsoo, että Venäjä ja Valko-Venäjä pitää sulkea kansainvälisestä urheilutoiminnasta myös uintilajeissa. Uimaliiton puheenjohtaja Ville Riekkinen vahvistaa, että liitto on ollut aloitteentekijänä Pohjoismaiden kaavailemassa boikottirintamassa, jos kansainvälinen uintiliitto Fina ei saisi sulkupäätöstä aikaiseksi.

”Uimaliiton selkeä kanta on, että Venäjä ja Valko-Venäjä täytyy sulkea kansainvälisestä urheilutoiminnasta, puhutaan sitten urheilijoista tai hallintoelimistä”, Riekkinen kertoi maanantaina STT:lle.

”Venäjä ja Valko-Venäjä eivät voi osallistua kisoihin. Ja mikäli ne osallistuvat, me emme voi osallistua. Tämä on selkeä ja ratkaistu asia, ja se on käyty myös urheilijoiden kanssa läpi.”

Euroopan uintiliitto LEN reagoi nopeasti Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. Fina ilmoitti silti vielä maaliskuun alkupuolella, ettei se ole täyssulun kannalla.

Nyt paine on kasvamassa Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemiseksi ensi kesänä Budapestissa järjestettävistä uinnin MM-kisoista.

Riekkinen uskoo sulkupäätökseen

Useat maat ovat nostaneet esiin MM-boikotin mahdollisuuden. Riekkinen uskoo, että Fina kuitenkin taipuu tällä viikolla järjestettävässä hallituksen kokouksessaan Venäjän ja Valko-Venäjän sulkuun.

”Odotamme sieltä sulkupäätöstä”, Riekkinen ennakoi.

”Fina on katsonut tarkkaan sääntöjään ja on tehnyt muutoksia, jotta asia pystytään ratkaisemaan myös sääntöteknisesti oikein.”

Riekkinen korosti sulkupäätöksen moraalista näkökulmaa, mutta totesi samalla, että kyse on myös turvallisuudesta.

”Turvallisuus on yksi keskeinen argumentti. Eikä kyse ole vain venäläisten ja valkovenäläisten turvallisuudesta vaan koko tapahtuman turvallisuudesta”, Riekkinen lisäsi.

Budapestin MM-kilpailut järjestetään 18. kesäkuuta–3. heinäkuuta.