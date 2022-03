Akaa Futsalia luotsaava italialainen Sergio Gargelli siirtyy Suomen miesten futsalmaajoukkueen päävalmentajaksi

Sergio Gargelli jatkaa Mico Marticin työtä maajoukkueessa.

Suomen miesten futsalmaajoukkue siirtyy italialaisen Sergio Gargellin, 47, komentoon. Gargellin sopimus ulottuu kesään 2025, ja hän työskentelee lisäksi futsalin teknisenä johtajana.

Kroatialaisen Mico Marticin luotsaama Suomen futsalmaajoukkue on ollut hyvässä nosteessa ja eteni tammikuussa EM-kisoissa puolivälieriin saakka. Suomea vuodesta 2013 valmentanut Martic ilmoitti EM-turnauksen jälkeen, ettei jatka pestissään.

Tällä hetkellä Akaa Futsalia luotsaava Gargelli aloittaa maajoukkueen peräsimessä miesten liigakauden päätyttyä.

"Edessä on iso vastuu, sillä Mico on tehnyt upeaa työtä viime vuosina, ja lajin kehitys Suomessa on ollut suorastaan räjähdysmäistä. MM-unelmasta tulee seuraava konkreettinen tavoitteemme”, Gargelli sanoi Palloliiton tiedotteessa.

Gargellilla on runsaasti kokemusta maajoukkuefutsalista, sillä hän on urallaan työskennellyt Vietnamin, Norjan ja Kiinan maajoukkueissa päävalmentajana.

"Gargellin laaja kansainvälinen kokemus ja verkostot ovat suomalaiselle futsalille arvokas asia”, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoi.

MM-karsinnat alkavat syksyllä

Gargellin ensimmäinen iso haaste ovat MM-karsinnat. Suomi ei ole koskaan yltänyt miesten MM-lopputurnaukseen futsalissa.

"Heti syksyllä alkavat MM-karsinnat, joka on seuraava virallinen kilpailu, johon osallistumme. Tehdään tietysti heti parhaamme, että MM-unelma toteutuu. Tiedän, että aikaa on vähän, mutta meidän täytyy uskaltaa unelmoida, uskoa ja tavoitella yhä korkeampia tavoitteita EM-turnauksen jälkeenkin.”

"Hienojen EM-kisojen jälkeen ei ole syytä tehdä suuria muutoksia joukkueeseen, mutta samalla pyrin vähitellen tuomaan uusia nuoria pelaajia ja uutta sukupolvea entistä vahvemmin sisään toimintaan. Ei voi unohtaa sitä, että kapteeni Panu Aution poisjäänti maajoukkueesta luo todella ison aukon paikattavaksi paitsi kentälle myös kentän ulkopuolelle”, Gargelli sanoi.