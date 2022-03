Kääntyykö TPS:n peluutus vielä Ilveksen eduksi? ”Meillä käy välillä kolme ketjua jäällä samassa ajassa”

Ilves hukkasi kahden maalin johdon puolivälierien ensimmäisessä ottelussa.

Ilves menetti kahden maalin johdon naisten jääkiekkoliigan puolivälierien avausottelussa. TPS haki Tesomalta 3–2 (0–1, 1–1, 2–0) -voiton. Välieriin etenee kolmella voitolla.

Ilves meni avauserässä johtoon Hanna Laitilan osumalla. Elli Suoranta tuplasi johdon 33. minuutilla.

Ines Lukkarila nosti TPS:n maalin päähän vielä toisessa erässä, ja päätöserässä esiin nousi turkulaisten ykkösvitja. Ranskalaissentteri Estelle Duvin iski kahdesti. Erän puolivälissä Duvin onnistui ylivoimalla ja nelisen minuuttia ennen täyttä aikaa alivoimalla.

Varsinkin jälkimmäinen maali jätti ikävän maun tamperelaisleiriin. Duvin pääsi yksin läpi Ilveksen huolimattoman syöttelyn takia.

Ilveksen lopun painostus ilman maalivahtia ei tuonut tulosta.

”Pienestä oli kiinni, kuten oli arvattavissa. Ottelu ratkesi meidän omaan huolimattomuuteen. Meillä oli paikat naulata peli”, Ilveksen päävalmentaja Linda Leppänen sanoi.

Leppänen hämmästyi maalivahtien torjuntatilastoista. Ilveksen maalivahti Anni Keisala torjui 40 kertaa, Mila Houni TPS:n maalilla 28 kertaa.

”Peli oli meidän hallussa. Torjuntatilasto näytti aika pahalta, peli tuntui erilaiselta”, Leppänen sanoi ja viittasi siihen, että ottelu ei pyörinyt vain Ilveksen päädyssä.

”Meidän pitää olla omissa paikoissa terävämpi ja pelata irtokiekot huolellisemmin.”

TPS:n ykkösketjun ja Estelle Duvinin vaarallisuus oli tiedossa. Duvin voitti alku- ja jatkosarjan pistepörssin.

”Hän kyllä tekee paikoista maalit, hän on vaarallinen pelaaja. Heitä vastaan on haastavaa pelata. Puolustuskuri ei ole heillä niin kovaa, mutta he pääsevät välillä liian helposti ylivoimahyökkäyksiin, kun jättävät meidän puolustajien taakse pelaajia.”

Jos Ilves saa TPS:n ykkösen pysäytettyä, välieräpaikka on lähellä. TPS peluuttaa kärkipelaajiaan todella paljon. Lauantaina turkulaisilla oli mukana käytännössä kolme kentällistä.

”Heidän ykköskenttä pelaa todella pitkiä vaihtoja. Meillä käy välillä kolme ketjua jäällä samassa ajassa. Uskon, että se kääntyy vielä meidän eduksi. Yritetään olla vain vielä vähän aktiivisempia”, Leppänen sanoi.

Joukkueet kohtaavat toisen kerran jo sunnuntaina Turussa. Kolmas ottelu pelataan Tampereella Haka 2:ssa torstaina.

Estelle Duvin (vas.) on TPS:n tähti, joka Ilveksen pitäisi saada kuriin.