Armand Duplantis siirtyi uudelle kymmenluvulle ja hyppäsi jälleen uuden seivashypyn ME-tuloksen

Ruotsin seivästähti Duplantis paransi omissa nimissään ollutta maailmanennätystä Belgradissa MM-hallikisoissa.

Aamulehti

Seiväshypyn ruotsalainen supertähti Armand Duplantis on tehnyt jälleen uuden seiväshypyn maailmanennätyksen.

Duplantis paransi omissa nimissään jo pitkään ollutta ME:tä sunnuntaina Serbian Belgradissa pidettävissä MM-hallikisoissa. Hän siirsi ennätyksen uudelle kymmenluvulle, sillä sentin parannus tarkoittaa uuden ennätystuloksen olevan 620.

Ruotsalais-yhdysvaltalainen Duplantis, 22, on seiväshypyn hallitseva olympiavoittaja ja Euroopan mestari. Hänen edellinen ME-tuloksensa oli vain kahden viikon takaa – ja sekin itse asiassa Belgradista.

Duplantis on hypännyt myös ulkoradoilla parhaimmillaan tuloksen 615, mikä on sentillä Serhi Bubkan vanhaa maailmanennätystä parempi suoritus. Myös sisäradoilla tehdyt tulokset hyväksytään nykyään yleisurheilussa virallisiksi maailmanennätyksiksi, vaikka erityisesti seiväshypyssä ulkona hyppääminen on yleisesti ottaen vaativampaa.