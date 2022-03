Liverpoolilla kävi hyvä arpaonni, Espanja ja Englanti kohtaavat kahdesti – Tässä Mestarien liigan puolivälieräparit

Miesten Mestarien liigassa on mukana vielä kahdeksan joukkuetta.

Brittiseura Liverpoolilla oli hyvä arpaonni jalkapallon miesten Mestarien liigan puolivälieriä arvottaessa. Arpa toi perjantaisessa arvonnassa vastaan Portugalin suurseura Benfican, joka yllätti Ajaxin neljännesvälierissä.

Valioliigassa toisena oleva Liverpool voitti Mestarien liigan pudotuspelien avauskierroksella Interin ja lähtee selvänä suosikkina hakemaan välieräpaikkaa.

Puolivälieristä ehkäpä mielenkiintoisin on englantilaisen Chelsean ja Espanjan jättiseuran Real Madridin kohtaaminen. Chelsean tilanne on hankala, kun seuran toiminta on vaikeutunut venäläisen omistajan Roman Abramovitshille langetettujen pakotteiden vuoksi. Hän yrittää myydä seuraa.

Real johtaa Espanjan pääsarjaa, Chelsea puolestaan on Englannin Valioliigassa kolmantena.

Valioliigan johtaja Manchester City kohtaa myös espanjalaisvastuksen, kun Manchester Unitedin pudottanut Atletico Madrid haastaa suursuosikkia. Atletico on Espanjan liigassa neljäntenä.

Espanjalaisyllättäjä Villarreal puolestaan ei ollut onnekas, sillä vastaan tulee Saksan hallitseva mestari FC Bayern München. Villarreal on Espanjan liigassa vasta sijalla seitsemän, mutta europeleissä on kulkenut.

Puolivälierät alkavat 5.–6. huhtikuuta ja toiset osat pelataan seuraavalle viikolla. Loppuottelu pelataan 28. toukokuuta Ranskassa Stade de Francella, jonne se siirrettiin Pietarista.

Mestarien liigan puolivälieräparit

Chelsea–Real Madrid

Manchester City–Atletico Madrid

Villarreal–FC Bayern München

Liverpool–Benfica