Aamulehti esittelee Tampereen jääkiekon MM-kisojen keskeiset tapahtumapaikat. Nokia-areenan lisäksi kisaturisti ja paikallinen kisakatsoja pääsevät kokemaan MM-kisahuumaa muuallakin. Tämä juttu on osa tiistaina ilmestyvää MM-erikoisteemaa, jossa kerrotaan kaikki, mitä jääkiekon kotikisoista täytyy tietää.

MM-kisat ovat täällä – Tampereella. Kauan odotetut, paljon hehkutetut suurkisat palaavat Tampereelle.

MM-kisoihin voi törmätä monessa paikassa ja eri tilanteissa, vaikka ei löytäisikään itseään Nokia-areenasta Suomi-lippua poskeensa maalattuna ja Leijona-pelipaita päällään.

Aamulehti kokosi laajan paketin, miten ja missä MM-kisat näkyvät Tampereella ja kuinka kisahuumaan pääsee kiinni. Tampereen kaupungin tapahtumatuottaja Matilda Salminen kertoo kisatapahtumista ja kisaturistin tärkeistä paikoista.

Mitkä? Jääkiekon miesten MM-kisat 2022 Pelipaikat: Tampereen Nokia-areena ja Helsingin jäähalli. Suomen lohko ja mitalipelit pelataan Tampereella. Milloin: 13.–29.5.2022. Mukana: 16 joukkuetta kahdessa kahdeksan joukkueen alkulohkossa.

Keskeiset paikat

Kisojen keskeisin paikka on Nokia-areena, joka sijaitsee Tampereen keskustassa rautatieaseman vieressä.

Nokia-areena

Kisojen keskus, sydän ja ydin, jossa magiikka eli jääkiekko tapahtuu. Areena valmistui loppuvuodesta 2021 eli voidaan puhua tuliterästä kruununjalokivestä. Euroopan modernein kiekkoareena on jo monelle kisaturistille syy lähteä peliin.

Jääkiekkopelissä areenalle mahtuu reilut 10 000 katsojaa. Suomen alkulohko B pelataan Nokia-areenassa, samoin osa pudotuspeleistä ja kaikki mitalipelit. Jos haluat peliin, suuntaa Nokia-areenaan. Pelejä on alkulohkovaiheessa 13.–24. huhtikuuta kahdesta kolmeen päivässä ja jatkopeleissäkin kaksi jokaisena pelipäivänä.

Virallinen fanialue

Aivan Nokia-areenan läheisyyteen rakennetaan erityinen fanialue otteluihin saapuville ja pelejä seuraaville kannattajille ja kisaturisteille. Kisojen virallinen fan zone sijaitsee rautatieaseman parkkialueen yläkannella ja sinne pääsee suoraan raiteelta yksi. Fanialueella on mahdollisuus katsoa ottelua isolta näytöltä, vaikka ei ole lippua areenalle. Alueella voi viettää aikaa sekä ennen peliä että sen jälkeen, tai katsoa vaikka koko ottelun.

”Alueella on kisojen virallisten kumppaneiden pisteitä ja mahdollisuus nauttia ruokaa ja juomaa. Junasta pääsee käytännössä suoraan fanialueelle”, Matilda Salminen kertoo.

Kisojen virallinen fanialue sijaitsee rautatieaseman parkkipaikan yläkannella. Fanialueen rakennustyöt olivat käynnissä kisoja edeltävällä viikolla.

Keskustorin kesäkeidas

Tampereen Keskustori jatkaa samalla ajatuksella kuin viime kesänä. Kesäkeidas ja sen suuri terassialue palvelee entistä laajempana.

”Otteluiden myötä aukioloajat ovat laajemmat kesäkeitaalla ja alue on somistettu kiekkoteemaisesti. Jättiscreeni mahdollistaa pelien seuraamisen.”

Kesäkeitaalla voi nauttia peli- tai välipäivänä Tampereen tunnelmasta ja piipahtaa vapaamuotoisesti esimerkiksi virvokkeella tai syömässä ennen peliä. Etenkin säiden salliessa alue tarjoaa monipuolisen kattauksen viettää kisapäivää.

Kesäkeitaan viereen niin sanotulle Molinin tontille tulee kaikille avoin ”activity zone”.

”Tällä alueella on myös screeni pelien katsomiseen eikä alueella ole anniskelua. Ajatuksena on tarjota myös kaikille iästä riippumatta mahdollisuus seurata pelejä yhteisöllisesti. Ainakin Tampereella olisi yksi erilainen paikka pelien seuraamiseen esimerkiksi lapsiperheiden näkökulmasta”, Salminen kertoo.

Tampereen kaupungin tapahtumatuottaja Matilda Salminen kertoo, että Keskustorin kesäkeitaan viereen tulee myös kaikille avoin ”activity zone”.

Hämeenkatu

Hämeenkatu liikkeineen on keskeinen katu Tampereen ydinkeskustassa. Sitä kautta pääsee areenaan, keskeisille fanialueille ja muiden palveluiden luokse. Tampereen kaupungin ajatuksena on huomioida kisat myös Hämeenkadulla. Pääkatua on tarkoitus somistaa ja tuoda sinne kisatunnelmaa. Saavatko Hämeensillan patsaat Leijona-paidat kisojen ajaksi?

Tuomiokirkonkadun kisakatu

Tampereen keskustassa jatketaan viime kesän kesäkatukokeiluja. Tuomiokirkonkatu valjastetaan kisojen ajaksi kisatunnelman luomiseen virallisena kisakatuna ja sitä somistetaan kisailmeeseen. Tuomiokirkonkatua elävöitetään Kyttälänkadulta Sorin aukiolle asti.

”Ajatus on laajentaa kisaympäristöä, jotta tunnelma ei lopu, kun astuu areenasta pois. Osa kadusta on pelkkää kävelykatualuetta, mutta huoltoajo alueelle on sallittu rajoitetusti”, Salminen kertoo.

Tuomiokirkonkadulle tehtiin katumaalauksia, kun katua muokattiin MM-kisakaduksi toukokuun alussa.

Muita paikkoja

Tampereella on lisäksi myös paljon muita kisoihin liittyviä tapahtumia ja paikkoja keskusta-alueella, joissa on MM-kisoihin liittyvää toimintaa ja viihdykettä.

MM-kisoja pelataan myös Helsingissä Helsingin jäähallissa, ja virallinen fanialue on Mall of Triplassa, eli kisatunnelmasta pääsee nauttimaan myös siellä, jos Tampereelle ei kisojen aikana pääse.

Tapahtumat

Keskustorin kesäkeidas palvelee myös MM-kisojen aikana viime kesää laajempana kokonaisuutena. Kesäkeidasta pystytettiin 4. toukokuuta.

Kansanjuhla 11.5.

Tampereella järjestetään Frenckellin aukiolla 11. toukokuuta oma kansanjuhla nostattamaan MM-kisahuumaa juuri ennen avauspeliä. Paikka on tuttu kevään 2019 MM-kultajuhlista. Tapahtumassa on musiikkia ja ohjelmaa.

”Ne ovat ikään kuin kisojen epäviralliset avajaiset ja lähtölaukaus kisoille. Tulossa on hyvin tamperelainen kattaus ja olemme toiveikkaita, että myös Suomen joukkue tulisi käymään. Ajatus on yhdenvertaisesti tarjota kaikille mahdollisuus päästä osaksi kisatunnelmaa, vaikka ei pelejä areenalle menisi seuraamaan”, Salminen taustoittaa kansanjuhlan ideaa.

Tampereen tapahtumakalenteri

Erilaisilla yrityksillä, kahviloilla ja ravintoloilla on omia erikoisuuksiaan MM-kisojen aikana. Näitä on koottu yhteen paikkaan Tampereen kaupungin MM-kisasivuille, jonne tapahtuman tarjoavat voivat lisätä tietoja.

”Olemme hakeneet yhdennäköistä kisailmettä kaupungille. Yrityksillä voi olla erilaisia kisoihin liittyviä ideoita, kuten kynsien maalaamista Suomen lipuilla, kisa-aiheisia ruokia tai vaikka pubivisoja.”

Katukuva

Tampereen katukuvassa on nähty myös kisailmeeseen puettu ratikka.

Areenan alue

Jos haluaa aistia kisatunnelman ydintä, kannattaa pyörähtää areenan alueella. Jo Nokia-areena itsessään puetaan niin sisältä kuin ulkoa kisa-asuun. Myös areenan lähialue ja fanialue tuovat MM-kisat näkyviin, vaikka vain kävelisi vahingossa ohitse eikä tietäisi kisoista mitään.

Ydinkeskusta

Keskustassa kisat muun muassa näkyvät Keskustorin, Tuomiokirkonkadun ja Hämeenkadun ilmeiden kautta. Myös kisaturisteja, pelipaitoja ja kaikkea mahdollista kisoihin liittyvää varmasti näkyy, kun tupsahtaa keskelle Tamperetta.

Liikenneasemat

Tampereen rautatieasema, linja-autoasema ja Tampere-Pirkkalan lentokenttä ovat keskeisessä roolissa, kun kisaturistit Suomesta ja muualta maailmasta suuntaavat Tampereelle. Liikenteen solmukohdissa MM-kisat näkyvät varmasti sekä ihmisissä että opasteissa ja ilmeessä.

Keskustan yritykset

Näkyykö kahvilan ikkunassa Suomi-lippua tai pubin terassilla ilmoitusta Suomen matsin näkymisestä? Varmasti erilaisilla yrityksillä, kaupoilla, kahviloilla ja ravintoloilla on omia virityksiään kisahuuman tuomisessa ja asiakkaiden houkuttelussa. Samalla he tuovat oman osansa kisatunnelmaan.

”Kiekon koti -teema on Tampereen kaupungin luoma kampanja, jolla kutsutaan koko kaupunkiyhteisö mukaan toteuttamaan ennennäkemätöntä kiekkotunnelmaa ja tekemään kaikkien aikojen kisoja.”

”Yli sata yritystä on lähtenyt mukaan haastekampanjaan ja somistamaan omia liiketilojaan. Ei pääse kävelemään keskustassa ilman, että törmää MM-kisoihin”, Salminen taustoittaa kisanäkyvyyden laajuutta.

Erikoisuuksia

MM-kisojen maskotti Miracleo tulee viihdyttämään kisakansaa MM-kisojen aikaan niin Nokia-areenalla kuin tapahtumissa areenankin ulkopuolella.

Kannattaa ottaa seurantaan myös nämä asiat, kun MM-kisat alkavat ja kisahuuma pääsee valloilleen.

Kisojen ykköskisaterassi

Mihin nousee yleisön suosikki kisaterassi? Toki areenan vieressä on oma fanialue ja kesäkeidas tarjoavat vaihtoehdon, mutta viime MM-kisojen aikaan Tampereella oli muutama todella suosittu ravintolan terassi, jossa pääsi seuraamaan Suomen pelejä, ja yleisöä oli valtavasti.

Kisaturistien palvelut

Kuka keksii erikoisimman liikeidean kisaturistien palveluun? Turismi saa piikin MM-kisojen aikana Tampereella ja hyville ideoille on varmasti kysyntää. Luultavasti katukuvasta voi bongata mitä erikoisempia fanituotteita ja palveluita.

Hakametsän jäähalli

Vanha legenda voi hyvinkin olla yksi niin sanottu pyhäinvaelluskohde kauempaa Pirkanmaan rajojen ulkopuolelta tuleville kisaturisteille. Voi olla, että liikenne on normaalia toukokuuta vilkkaampaa Hakametsän parkkipaikalla.

Kisahuuman laajuus

Kuinka laajalle MM-kisat leviävät Tampereella ja naapurikunnissa? Löytyykö keskustan ohella lähiöistä omia kisaterasseja tai muuta kisaekstraa? Naapurikunnista varmasti matkataan paljon Tampereelle seuraamaan kisoja, mutta syntyykö myös Tampereen ulkopuolelle kisahuumaa ja -tapahtumia?