Ruusuvuori putosi Phoenixin haastajaturnauksen toisella kierroksella

Suomalaisen tennispelaajan Emil Ruusuvuoren hyvin alkanut matka Phoenixin haastajaturnauksessa tyssäsi toiseen kierrokseen. Saksan Daniel Altmaier kukisti suomalaisen erin 6–2, 7–5.

Ruusuvuori on maailmanlistalla 70:s, kun taas Altmaier on sijalla 79.

Turnauksen avauskierroksella Ruusuvuori voitti kaksi vuotta nuoremman yhdysvaltalaisvastustajansa Brandon Nakashiman 6–3, 6–3.

Phoenixin kilpailu on haastajatason turnaukseksi kovatasoinen. Turnauksen ykkössijoitettu on Ranskan Benoit Paire, joka on maailmanlistalla sijalla 53.