Reetta Hurskeelle iso pettymys, koronavirus pudotti pois MM-halleista – ”Isoimmat itkut on ehkä pian itketty”

Hurske on sairastanut koronataudin lieväoireisena. PCR-testissä korona näkyi yhä ja se esti kisamatkan. MM-kisat alkavat Belgradissa tänään.

Aamulehti, STT

Tampereen Pyrinnön pika-aituri Reetta Hurske koki ison pettymyksen yleisurheilun MM-hallikisojen alla. Hurske ei pysty osallistumaan talvikauden pääkisoihinsa, koska hän ei saanut negatiivista koronan PCR-testiä. Hurske kertoi asiasta myöhään torstai-iltana Instagram-tilillään.

Hurske kertoi sairastaneensa koronataudin aiemmin lieväoireisena, mutta kisajärjestäjien vaatima PCR-testi ei ollut vielä negatiivinen. Koronavirus voi näkyä PCR-testissä vielä pitkäänkin sairastumisen jälkeen, kuten yhdistetyn urheilija Ilkka Herolalla ennen olympialaisia.

”Olin täysin valmis lähtemään kisoihin ja hyvässä kunnossa”, Hurske kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Hurske on juossut tällä kaudella 60 metrin pika-aitojen ennätyksensä 7,93. Hänen alkueränsä olisivat olleet ohjelmassa Belgradin MM-halleissa lauantaina.

Hurske kuvaili tilannettaan Instagram-päivityksessään.

”Olen sairastanut koronan, joka oli tautina omalta osaltani lievä. Olen terve sekä hyvässä kunnossa ja täysin valmis MM-halleihin.”

”Olen tietoinen, että korona saattaa näkyä todella pitkäänkin positiivisena PCR-testissä. MM-hallien kisajärjestäjät halusivat negatiivisen testituloksen. En sitä PCR-testistä saanut”, Hurske kirjoitti.

Hurske panosti talvikauteen ja kisasi pelkästään ulkomailla. Hän oli päässyt huippukuntoon, kuten ennätys osoitti ja talvikausi oli juoksijan omasta mielestä uran paras. Niinpä viime hetken MM-kisamatkan kariutuminen oli iso pettymys.

”Särkynein sydämin ilmoitan, että tästä kaikesta johtuen en osallistu MM-halleihin. Olo on pettynyt ja surullinen. Isoimmat itkut on ehkä pian itketty ja on pian aika suunnata katse kohti kesää.”

Suomen joukkue on pienentynyt lopulta viiteen urheilijaan, kun Hurskeen lisäksi Senni Salminen ja Maria Huntington joutuivat jättämään kisat väliin loukkaantumisten vuoksi.

MM-kisat alkavat Belgradissa tänään. Lotta Kemppinen juoksee 60 metriä, Sara Kuivisto 1 500 metriä ja Kristian Pulli osallistuu miesten pituushyppyyn.

Suomen joukkue MM-hallikisoissa:

Miehet, 60 m aj: Ilari Manninen, Jyväskylän Kenttäurheilijat.

Pituus: Kristian Pulli, Oulun Pyrintö.

Naiset, 60 m: Lotta Kemppinen, HIFK-friidrott Helsinki.

1 500 m: Sara Kuivisto, Borgå Akilles.

3-loikka: Kristiina Mäkelä, Orimattilan Jymy.

