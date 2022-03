Pyrinnön Reetta Hurske on onnistuessaan finaalissa, jossa kaikki on mahdollista. Aamulehden kolumnisti Lauri Hollo avaa suomalaisten näkymiä perjantaina alkavissa MM-hallikisoissa Belgradissa.

Yleisurheilun MM-hallikilpailut alkavat tänään Belgradissa. Suomi on mukana kuuden hengen joukkueella, mikä on suurin miesmuistiin. Se on myös iskukykyisin pitkiin aikoihin, vaikka mitaleista ei välttämättä puhuta.

MM-tasolla Suomi on saanut tasan yhden mitalin, Mika Halvari pukkasi kuulan kultaa 1995. 2010-luvun paras saavutus oli Kristiina Mäkelän kolmiloikan kuudes sija Portlandissa 2016. Nyt koossa on kiehtova kuusikko. Jopa neljällä urheilijalla on saumat SE-tulokseen. Hieman yllättävää on, että kolme heistä on juoksijoita.