Karmaisevat virheet saivat hiihtosuunnistaja Salla Koskelan kyyneliin: ”En tiedä mitä ajattelin, mutta lopulta tajusin, missä olen”

Venäläisten poissaolo ei harmittanut Tuomas Kotroa.

STT

Hiihtosuunnistuksen MM-kisojen avauspäivänä tiistaina Salla Koskela hymyili sprinttimatkan hopeamitali kaulassaan.

Keskiviikkona tunnelmat olivat päinvastaiset, vaikka sijoitus oli jälleen toinen.

Koskelalla oli kaikki mahdollisuudet ottaa uransa ensimmäinen maailmanmestaruus henkilökohtaiselta matkalta. Hän johti takaa-ajokisaa lähes minuutilla, mutta yksi rasti jäi väliin, mikä aiheutti yli minuutin ylimääräisen lenkin.

”Tiistaina olin onnellinen hopeasta, mutta nyt harmittaa. Yksi risteys meni ohi. En tiedä mitä ajattelin, mutta lopulta tajusin, missä olen, ja ei kun takaisin. Se oli kyllä aika iso virhe”, kyyneliään kuivannut Koskela kertoi maalialueella.

Virheestään sisuuntuneena Koskela nousi takaisin kärkiryhmään. Huippuvauhtia ladulla edennyt nainen näytti nousevan voittoon, kunnes eteen tuli toinen kohtalokas kömmähdys.

”Lopussa oli stressaantunut tilanne, kun ajattelin, että kullasta taistellaan, ja menin siinäkin yhden risteyksen ohi.”

Ruotsalaisvoittaja Linda Lindkvistin ja Koskelan ero jäi lopulta yhdeksään sekuntiin.

Henkilökohtainen kulta haussa

Keminmaassa pidettävissä MM-kisoissa on torstaina välipäivä. Perjantaina kisataan keskimatkat ja lauantaina viestit.

Seitsemänkertainen MM-mitalisti Koskela on juhlinut kultaa vain viestissä. Henkilökohtainen täysosuma jää keskimatkan varaan.

”Kulta on ollut nyt tosi lähellä, ja on se ihan mahdollista ottaa. Jos ei tule, niin ei tässä parane kuitenkaan ruveta itkemään sen enempää.”

Ypäjältä kotoisin oleva Koskela arvelee nyt olevan menossa hänen viimeiset arvokisansa.

"Ei tämä ole huono ura, vaikka kultaa ei tulisikaan”, metsänhoitajaksi valmistuva Koskela kertoo.

"Kun tekee töitä ja urheilee, niin se ei ole hyvä yhdistelmä. Pelkällä urheilulla ei hiihtosuunnistuksessa elä. Parempi lopettaa hyvissä fiiliksissä, eikä väkisin koittaa.”

Kotrolle toinen hopea

Myös miehissä Suomi sai kaksinkertaisen hopeamitalistin. Tuomas Kotro otti mitä otettavissa oli norjalaisen Jörgen Baklidin hallitsemassa kisassa.

"Täytyy nauttia, kun on päässyt siihen rytmiin, että perustekeminen on aika hyvällä tasolla ja virheet lasketaan yhden numeron sekunneissa. Se on aika hyvää rutiinia”, Kotro sanoi.

Kärkikaksikon ero maalissa oli 34 sekuntia. Pronssikamppailussa sveitsiläinen Nicola Müller pesi Eevert Toivosen.

"Tämä on sellainen laji, että aina riittää viilattavaa, mutta Baklid veti lopussa hyvää kyytiä keulassa. En päässyt lopussa selkään kolistelemaan, sen verran hän pääsi karkuun toisella lenkillä.”

Kaksi MM-hopeaa on Kotrolle messevä saldo, sillä aiemmin hän on saavuttanut henkilökohtaisilta matkoilta vain yhden EM-pronssin.

” Junioreissa valmentajat kertoivat, että potentiaalia on. Aikuisuralla on ollut aika hitaita askelia, mutta askel kerrallaan olen noussut ja näin pitkälle se on nyt tuonut”, 28-vuotias Kotro kertoi.

Viime vuoden MM-kisoissa Virossa venäläisurheilijat saavuttivat miehissä kaiken värisiä mitaleita. Helmikuun lopulla kansainvälinen suunnistusliitto IOF päätti sulkea Venäjän kaikesta liiton kilpailutoiminnasta.

”Nuorempana olen ottanut kantaa ja tuominnut kärkkäämmin. Ajattelen niin, että venäläisetkin ovat varmaan tyytyväisiä, ettei tarvitse rintamalla olla”, Kotro kommentoi venäläisten sulkua.