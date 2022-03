Naisten koripallon kaikkien aikojen paras pelaaja, Brittney Griner on ollut jo kuukauden kadoksissa Venäjällä – ”Hän on poliittinen vanki”

Venäjän viranomaiset ovat pidättäneet Brittney Grinerin epäiltynä huumeiden salakuljettamisesta.

Miten yksi maailman parhaimmista koripalloilijoista ja urheilijoista voi vain kadota Venäjällä, kysytään Yhdysvaltain mediassa tällä haavaa.

Kaksinkertainen olympiavoittaja Brittney Griner, 31, on nyt ollut jo viikkoja kadoksissa sen jälkeen, kun hänet pidätettiin Moskovan lentokentällä väitetysti huumeiden hallussapidon takia. Tulliviranomaiset sanoivat löytäneensä hasisöljyä Grinerin matkatavaroista.

Miksi ihmeessä Griner ottaisi riskin ja kuljettaisi Venäjällä mitään huumeisiin viittaavaa? The Nation -lehden toimittajan mukaan on selvää, että Griner on poliittinen vanki.

”Hänen pidätyskuvaansa näytetään Venäjän valtiontelevisiossa kuin hän olisi metsästäjän saama saalis. Kun otetaan huomioon Venäjän sota Ukrainassa ja maailman taloudellinen sota Venäjää vastaan, Brittney Grinerin näkeminen jonain muuna kuin poliittisena vankina on kuin häntä ei näkisi ollenkaan. Siksi me emme kuule hänestä mitään tietoja Venäjän viranomaisilta. Häntä käytetään kuin neuvotteluiden välikappaletta”, toimittaja Dave Zirin kirjoitti.

Mitä Grinerin pidätyksestä tiedetään?

Syy hänen Venäjän matkaansa oli selvä: maailman paras naiskoripalloilija oli Venäjällä hankkimassa lisätienestiä, sillä parhaimpienkin naispelaajien palkat ovat vain murto-osa NBA:n miespelaajien palkoista.

ESPN:n haastattelussa demokraattien kongressiedustaja Colin Allred kertoi, että Griner oli pidätetty lentokentällä 17. helmikuuta. Allredin mukaan edustajainhuoneen ulkoasiainkomitea on ollut yhteydessä Yhdysvaltain Moskovan suurlähetystöön. Lähetystön työntekijät eivät ole saaneet yhteyttä Grineriin.

ESPN:n haastatteleman asianajaja Tom Firestonen mukaan Grineria syytetään laittomasta huumeiden salakuljetuksesta, josta voi seurata kymmenen vuotta vankeutta.

Jos Grinerilla oli viranomaisten mukaan mukanaan merkittävä määrä huumeita, yli 2,5 grammaa, voi vankeustuomio olla 10–20 vuotta.

”Hänen pitäisi hankkia paras mahdollinen asianajaja, haastaa todistusaineisto ja yrittää luovia systeemissä sillä tavoin”, Firestone sanoi.

Grinerin epäselvä tilanne on saanut koripallofanit antamaan tukensa pelaajalle ja vaatimaan myös lisää tukea. Osa faneista on raivoissaan, koska heidän mielestään Grinerin kohtalosta on vaiettu.

”Jos tässä olisi kyseessä hänen tasoisensa NBA-pelaaja, hän olisi maailman median etusivuilla”, Grinerista kirjaa kirjoittava urheilutoimittaja Tamryn Spruill sanoi BBC:lle.

Sivutyö Venäjällä

Grineria kuvaillaan naisten WNBA-liigan eliittipelaajaksi, parhaimmista parhaimmaksi.

”Hän on ’Tom Brady’ omassa lajissaan”, urheilukirjoittaja ja Northwestern-yliopiston professori Melissa Isaacson sanoi BBC:lle.

203-senttisen sentterin saavutukset ovat vertaansa vailla: yliopiston mestaruus, WNBA:n mestaruus, Euroliigan mestaruuksia ja kaksi olympialaisten kultamitalia.

Kentän ulkopuolella hän on ollut edelläkävijä. Hän on ensimmäinen avoimesti homoseksuaali urheilija, jota Nike on sponsoroinut.

Kaikista saavutuksistaan huolimatta Phoenix Mercuryn tähtisentteri Grinerilla oli sivutyö UMMC Jekaterinburgissa, jossa hän oli pelannut WNBA-kausien tauoilla vuodesta 2014.

”Jos hän olisi Steph Curry tai LeBron James, hänen ei tarvitsisi pelata siellä, koska hän tienaisi tarpeeksi”, Tamryn Spruill sanoi.

Uhkana joutua poliittiseksi pelinappulaksi

Venäjän viranomaiset eivät ole kertoneet, missä Griner on tällä hetkellä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi yhdysvaltalaisen viranomaisten tekevän kaikkensa auttaakseen Grineria.

”En voi sanoa kaikkea tällä haavaa asioiden luottamuksellisuuden takia”, Blinken sanoi viime viikolla.

Grinerin agentti Lindsay Colas sanoi olevansa yhteydessä pelaajaan ja hänen asianajajaansa, mutta sanoi, ettei voisi kommentoida asiaa sen enempää.

Pelkona on, että Grinerista tulee pelinappula Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä.

”Emme halua, että hänestä tulee pelinappula poliittisessa taistelussa, jota maailmassa käydään nyt”, edustajainhuoneen jäsen John Garamendi sanoi.