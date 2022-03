Atleticon Renan Lodi pukkasi Manchester Unitedin ulos Mestarien liigasta

Myös Benfica eteni tiistaina puolivälieriin.

Manchester Unitedin urakka jalkapallon Mestarien liigassa päättyi neljännesvälieriin. Atletico Madrid nappasi tiistaina vieraskentällä 1–0-voiton Unitedista ja eteni otteluparista jatkoon yhteismaalein 2–1.

Puolivälieriin tiensä raivasi myös Benfica, joka kukisti vieraissa Ajaxin 1–0. Lissabonilaisryhmän jatkopaikka tuli yhteistuloksella 3–2.

United on jäänyt Englannin Valioliigassa kärkijoukkue Manchester Citystä peräti 20 pistettä, ja Mestarien liigastakin jäi luu käteen. Atletico on Espanjan hallitseva mestari, mutta kuluva kausi on ollut sille nihkeä, sillä joukkue on sarjataulukossa neljäntenä.

United tuli kotipeliinsä terävästi, ja Anthony Elanga oli vähällä viedä joukkueensa läheltä johtoon 13. minuutilla. Pallo päätyi kuitenkin Elangan lapikkaasta maalivahti Jan Oblakin kasvoihin. Atletico oli kolmea minuuttia myöhemmin lähellä avausosumaa, mutta David de Gea venyi komeaan torjuntaan Rodrigo De Paulin laukauksessa.

United piti avauspuoliajalla vastustajaansa roimasti enemmän palloa, ja Atletico puolusti totutun tiiviisti, tukki kentän keskustan ja haki teräviä vastahyökkäyksiä. Ottelun ainoaksi jäänyt osuma syntyi komeasta hyökkäyksestä, kun Antoine Griezmann keskitti ja Renan Lodi puski pallon etukulmasta sisään 41. minuutilla.

Muun muassa Unitedin supertähti Cristiano Ronaldo protestoi osumaa voimakkaasti, sillä hänen ja muiden manchesteriläisryhmän pelaajien mielestä kotijoukkueen olisi pitänyt saada vapaapotku ennen Atleticon hyökkäystä.

Toisella puoliajalla United jatkoi jauhamistaan ja painoi pelin edelleen vieraiden kenttäpuoliskolle. Unitedin Jadon Sancho tälläsi pallon ilmasta maalikehikoita hipoen yli, ja Oblak torjui Raphael Varanen pukkauksen näyttävästi. Lopulta Unitedin kiri jäi kuitenkin tehottomaksi vahvasti puolustanutta vastustajaansa vastaan.

Benfica haki Ajaxin kotikentältä voiton

Ajax piti Benficaa selvästi enemmän palloa, mutta maalia se ei tehnyt. Ottelun ainoa osuma nähtiin 77. minuutilla, kun Benfican Darwin Nunez pukkasi pallon vapaapotkutilanteessa verkon perukoille.

Neljännesvälierissä pelataan keskiviikkona ottelut Lille–Chelsea ja Juventus–Villarreal. Jo aiemmin puolivälieräpaikkansa olivat varmistaneet Bayern München, Liverpool, Manchester City ja Real Madrid.