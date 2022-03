Classic ei jättänyt arvailun varaa OLS:ää vastaan – Joukkue suuntaa välieriin puhtaalla pelillä

Lauantaina pelatun ottelun hahmoksi nousi 19-vuotias keskushyökkääjä Otto Kilpi.

Aamulehti

Tampereen Classic osoitti voimansa miesten salibandyliigan neljännessä puolivälierässä OLS:ää vastaan. Lauantai-illan ottelusta muodostui vierasjoukkueen maalijuhla, kun Classic voitti OLS:n luvuin 14–2. (2–4, 0–3, 0–7).

Samalla Classic varmistin paikkansa välierissä, voittaen puolivälieräsarjan 4–0.

”Pääsimme pelissä kuskin paikalle ja sitten alkoi rullata. 4–2 tilanteessa oltiin pitkään, ja seuraava maali tuli meille. Kuskin paikalle päästiin oikeastaan koko pelin ajan”, kertoo joukkueen päävalmentaja Samu Kuitunen.

Maaleja joukkuepelistä

Yhteensä kymmenen Classicin pelaajaa onnistui ottelussa maalinteossa. Kuitusen mukaan onnistumiset tulivat joukkuepelin myötä.

”Kun pääsee kuskin paikalle ja pääsee pelaamaan viisikkopeliä, niin vuorotellen jollekin napsahtaa se tontti ja sitten tulee ratkaisuja. ”

Esiin nousi erityisesti 19-vuotias keskushyökkääjä Otto Kilpi, joka joka teki tamperelaisten ensimmäisestä neljästä maalista kolme.

”Hän on Classicin A-junioreista tullut pelaaja. Hän on erittäin fyysinen tahtopelaaja. Hän pelaa lähes mitä tonttia tahansa ja sopeutuu aika mukavasti selkeään, suoraviivaiseen peliin. Kaverilla on hyvä tahto.”

Kohti välieriä

Classic jatkaa pudotuspelejään 4. huhtikuuta alkavissa välierissä. Kuitusen mukaan keskittyminen suunnataan tulevaan vasta ensi viikolla.

”Viikonlopun yli kun mennään, niin katsotaan, ketä tulee vastaan ja mikä on joukkueen tilanne ja terveys. Pikkuhiljaa ruvetaan siirtymään pois tästä sarjasta, joka nyt pelattiin.”

Valmentaja ei halua vielä lähteä analysoimaan tulevaa ottelusarjaa. ”En halua pohtia sitä nyt, enkä huomennakaan. Haluan ilmaa väliin, että tulee raikkaita ajatuksia.”