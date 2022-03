City tuhlasi mahdollisuuden vahvistaa liigajohtoaan

Lontoo

Jalkapallon Englannin Valioliigassa Manchester City heitti hukkaan mahdollisuuden vahvistaa sarjajohtoaan. City päätyi 0–0-tasapeliin sarjan keskivaiheilla paikkaa pitävän Crystal Palacen kanssa.

Pep Guardiolan luotsaama manchesterilaisjoukkue hallitsi peliä. Joukkueella oli 18 maalintekoyritystä, ja se hallitsi palloa suurimman osan ajasta, mutta Crystal Palace piti pintansa.

29 ottelun jälkeen Cityllä on 70 pistettä. Sen perässä on Liverpool, joka on kerryttänyt saldoaan 66 pisteellä. Liverpool on pelannut yhden ottelun vähemmän kuin City.

Liverpool voi päästä yhden pisteen päähän Citystä keskiviikkona, jos se päihittää neljännellä sijalla olevan Arsenalin.