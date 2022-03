Ella Junnila ei mahtunut rankingin kautta mukaan MM-halleihin – mukana seitsemän senttiä hallikaudella vähemmän hypännyt urheilija

Suomen joukkue yleisurheilun MM-halleihin ei kasvanut rankingien kautta.

Suomen joukkue yleisurheilun halli-MM-kisoihin Belgradiin maaliskuussa ei kasvanut rankinglistojen kautta. Lopulliset listat julkaistiin sunnuntaina ja suomalaisia on mukana kaikkiaan kuusi.

Suomea edustavat Lotta Kemppinen 60 metrillä, Sara Kuivisto 1 500 metrillä, Reetta Hurske ja Ilari Manninen 60 metrin aitajuoksussa, Kristian Pulli pituushypyssä sekä Kristiina Mäkelä kolmiloikassa. Kolmiloikkaaja Senni Salminen ja ottelija Maria Huntington eivät pysty osallistumaan loukkaantumisen vuoksi.

Yksi rannalle jäänyt oli Tampereen Pyrinnön korkeushyppääjä Ella Junnila. Junnila oli hypännyt parhaimmillaan hallikaudella helmikuussa tuloksen 190.

Junnilan rankingpisteet eivät kuitenkaan riittäneet kisapaikkaan. Junnila kirjoitti Instagram-tilillään tilanteesta ja harmituksestaan.

”Kello on 4 aamuyöllä enkä saa nukuttua. Eilen [sunnuntaina] tulivat starttilistat MM-halleihin enkä ole listalla. Paikkani vaikutti hyvin lupaavalta, mutta syistä joihin en voi vaikuttaa, sitä ei tapahtunut”, Junnila taustoitti.

Loput kisapaikat täytetään karsintarankingin kautta, jos tulosrajan tehneitä ei ole tarpeeksi. Tulosraja oli joko ulkona hypätty 195 tai sisällä hypätty 197.

Kisoihin pääsi kaksi hyppääjää heikommalla hallikauden parhaalla kuin Junnila, mutta heillä oli raja tehtynä aiemmin. Aikaa rajan tekoon oli 1.1.2021–7.3.2022.

Uzbekistanilainen Svetlana Radzivil on hypännyt hallissa tällä kaudella seitsemän senttiä Junnilaa vähemmän 183 ja on hallikauden maailmanrankingissa jaetulla sijalla 85:s. Hän oli hypännyt kisarajan 197 huhtikuussa 2021. Junnila on jaettu 26:s hallikauden maailmanrankingissa. Mukaan pääsi 12 hyppääjää.

”Hyppy oli menossa parempaan suuntaan ja uskon, että parempaa olisi ollut vielä tulossa. Olisin todella paljon halunnut päästä kisoihin. Nyt muutama päivä ’offseasonia’ ja harjoittelu jatkuu, jotta tulisin entistä paremmaksi”, Junnila loi katsetta kesäkauteen, jolloin on edessä MM-kisat Eugenessa ja EM-kisat Münchenissä.