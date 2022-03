Manse PP voitti historiansa ensimmäisen hallimestaruuden kotiutuslyöntikilpailussa – ”Oli fiilistä ja tasokas ottelu”

Manse PP voitti finaalissa Joensuun Mailan lukemin 2–1 (3–0, 2–3, 3–0).

Imatran Ukonniemi-areenalla nähtiin sunnuntaina tamperelaisjuhlat , kun Manse PP voitti miesten halli-SM-finaalissa mestaruuden. Finaalissa kaatui Joensuun Maila.

Manse PP voitti tiukan ottelun kotiutuslyöntikilpailussa 2–1 (3–0, 2–3, 3–0). Manse PP:n pelinjohtaja Juhani Lehtimäki oli tyytyväinen hallimestaruudesta.

”Totta kai on hyvä fiilis. Hallikausi loppuu pelien osalta tähän, ja lähdemme seuraavaan vaiheeseen. Voitto tuli. Tämä peli oli sellainen, että pääsimme oikeasti pelaamaan. Oli fiilistä ja tasokas ottelu”, Lehtimäki sanoi.

Manse PP:n riveissä loistivat tutut pelaajat. Juha Puhtimäki, Tuomas Jussila, Henri Puputti ja viime kauden jälkeen seuraan siirtynyt Perttu Ruuska olivat erinomaisessa vedossa.

JoMa pisti hallitsevan Suomen mestarin numerollisesti tiukoille, mutta Lehtimäellä ei ollut ottelun aikana paniikkia.

”Kenttä oli sellainen, että tiukkaa teki joka tapauksessa. Olimme niskan päällä läpi ottelun. Meillä oli rauhallinen, hyvä hallinnan tunne koko pelin ajan. JoMa pääsi pienellä lipsahduksella peliin mukaan ja pysyi lyönnin päässä”, Lehtimäki kertoi.

”Oli tiukkaa, mutta sellainen hallinnan tunne pysyi koko ajan hyvänä. Joukkueessa oli hyvä olo, minkä pystyi aistia.”

Hallimestaruus on vuonna 2005 perustetun Manse PP:n ensimmäinen. Vuonna 2020 turnaus keskeytettiin koronaviruspandemian vuoksi, ja viime vuonna se peruttiin kokonaan samasta syystä.

Hallitseva mestari oli siksi vuonna 2019 turnauksen voittanut, nyt finaalissa kaatunut Joensuun Maila.

”Tietysti se (hallimestaruus) antaa parhaat lähtökohdat kauteen siinä mielessä, että asioita on tehty hyvin. On kuitenkin paljon asioita, mitä tämän pelin perusteella ja muiden tiukkojen pelien perusteella täytyy työstää kevättä kohti. Kesästä tulee pitkä, ja homman on mentävä koko ajan eteenpäin”, Lehtimäki sanoi.

”Täytyy silti olla tyytyväinen, kun on sen hetki. Hallimestaruus on se hetki.”