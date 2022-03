Henrik Kristoffersen suurpujotteli tuplavoittajaksi Sloveniassa, Samu Torstin suoritus meni mönkään

Samu Torsti ei selvinnyt maaliin avauskierroksella.

Norjan Henrik Kristoffersen voitti molemmat alppihiihdon miesten maailmancupin suurpujottelukilpailut Slovenian Kranjska Gorassa. Lauantain kilpailun jatkoksi hän nousi voittajaksi myös sunnuntaina, kun hän pani parastaan toisella kierroksella ja kurotti kolmannelta sijalta voittoon.

Suurpujottelucupin ykköstilan lauantaina varmistanut Sveitsin Marco Odermatt johti avauskierroksen jälkeen, mutta putosi kolmanneksi. Itävallan Stefan Brennsteiner oli toinen. Odermatt johtaa myös kokonaiscupia, kun kausi on loppusuoralla. Kristoffersen on ollut huimassa vireessä viime viikkoina, kun hän on voittanut neljä viidestä viime tekniikkalajien kilpailusta.

Suomen Samu Torsti ilahdutti viikonlopun aluksi 29. sijalla ja avasi pistetilinsä tämän kauden osalta, mutta sunnuntain suoritus meni pipariksi jo avauskierroksella, eikä hän selvinnyt maaliin.