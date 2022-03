Minetit palasi sunnuntain finaalissa omalle tasolleen: ”Olimme tyytyväisiä, että viimeinen mielikuva joukkueesta oli positiivinen”

Joukkuevoimistelun maailmancupin avauskisan voitto meni käytännössä lauantain alkukilpailun haparointiin. Ykkönen Tallinnassa oli Minettien kovin kotimainen haastaja.

Minetit jäi toiseksi joukkuevoimistelun maailmancupin kauden avauskisassa Tallinnassa. Kakkossija oli käytännössä varma jo lauantain alkukilpailun jälkeen, kun Tampereen Sisun ja voimisteluseura Illusionin yhteisjoukkue sortui liian moneen virheeseen.

Voittoon voimisteli espoolaisen Olarin Voimistelijoiden OVO Team, joka hankki alkukilpailussa tarvittavan etumatkan.

Minetit voimisteli sunnuntain finaalissa koko viikonlopun parhaan suorituksen. Pisteet 19,233 olivat kisan kovimmat. Finaalissa lievästi epäonnistunut OVO Team jäi kuitenkin niukasti Minettien edelle.

Sunnuntain suoritus oli ikään kuin paluu normaalille tasolle, vaikka siihenkin virheitä vielä mahtui.

”Se oli kuitenkin kelpo suoritus, ja Minetit sai selkeästi kisan kovimmat pisteet. Olimme todella tyytyväisiä siihen ja viimeinen mielikuva meidän joukkueestamme oli kuitenkin positiivinen. Olimme siihen tyytyväisiä”, valmentaja Titta Heikkilä sanoi.

Tietysti voiton lipeäminen harmitti Heikkilää.

”Meillä on uudistunut joukkue ja olisihan se ollut mukava ottaa voitto ensimmäisestä kansainvälisestä kisasta. Valmentajana kuitenkin ajattelen, että ehkä viikonloppu oli hyvä oppimisen paikka. Yritämme saada tästä oppia tulevia kertoja varten. Ja sehän on urheilua, että epäonnistuminen näkyy pisteissä. Se on oikein kaikkia kohtaan. Uskon, että kokemus oli arvokas nuorelle ryhmälle”, Heikkilä pohdiskeli.

Heikkilä uskoo, että oppirahat ovat nyt maksettu ja jatkossa Minetit osaa nousta heti alusta lähtein omalle tasolleen.

Oppimisen paikka

Heikkilä ja muu valmennusryhmä ei vielä sunnuntaina ollut laatinut viiltävää analyysiä lauantain virheistä.

”En osaa sanoa syitä, mutta meille valmentajillekin tämä on oppimisen paikka. Meillä on yhteistyöjoukkue ja mukana on voimistelijoita, joita emme vielä tunne hyvin, koska emme ole kasvattaneet heitä nuoresta asti. Opiskelemme vielä tuntemaan toisemme ja löytämään työtapoja.”

Heikkilä kuitenkin tunnusti yllättyneensä lauantain haparoinnista, koska ennen maailmancupin avauskisaa Mineteillä oli allaan hyvä treeniputki.

”Urheilussa on kuitenkin normaalia ja inhimillistä, että joskus niitä virheitä vain tulee.

Maailmancup alkoi oudossa tilanteessa, kun kovat venäläisjoukkueet on suljettu pois kisoista Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia.

Heikkilän mukaan asia ei kisatilanteessa vaikuta tekemiseen käytännössä mitenkään, koska keskittyminen on omassa suorituksessa.

”Totta kai lajin ja kilpailun näkökulmasta tilanne on erilainen, mutta nyt mennään näin määrittelemätön aika. Olemme ajatelleet asian siten, että se ei vaikuta meidän arkityöskentelyymme mitenkään.”

Kohti Tamperetta

Joukkuevoimistelun seuraavan maailmancupin kisan piti olla huhtikuussa Kazakstanissa, mutta se on siirretty Bulgarian Sofiaan ja toukokuun alkupuolelle.

Kesäkuun alussa cupissa kisataan Tampereella ja Nokia-areenassa. Joko kesäkuu ja Nokia-areena ovat joka päivä mielessä?

”Kyllä se alkaa olla mielessä jo siitä syystä, että Tampereen Sisussa puuhataan jo kisajärjestelyiden parissa. Upea kisa siitä varmasti tulee.”

Minetit kisaa viime vuoden lopulla MM-kullan tuoneella Kalevala-teemaisella ohjelmalla Tampereelle saakka. Sen rinnalle joukkue ryhtyy jo rakentamaan syksyä varten uutta kisaohjelmaa.